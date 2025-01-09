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Поаккуратнее с ними: 8 предметов в доме, которые могут быть опасны для здоровья

2:13
Недвижимость

Психологи давно говорят о важности окружения, влияющего на наше самочувствие и настроение. Даже мелочи в доме могут значительно влиять на здоровье. Проверьте, насколько комфортно вам в вашем доме, и обратите внимание на следующие предметы. Эксперты предупреждают, что они могут быть опасны для вашего физического и психического состояния.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиная
  1. Коврик для ванной. Коврик полезен, если за ним регулярно ухаживать. Из-за влажности в нем размножаются грибки и плесень, вызывающие астму и другие проблемы со здоровьем. Стирайте коврик и тщательно его просушивайте.
  2. Мочалка для тела. Мочалки накапливают омертвевшие клетки кожи и бактерии. Меняйте их чаще, чем зубную щетку.
  3. Кухонные полотенца. На каждом квадратном сантиметре полотенца живут четыре миллиона бактерий. Они могут вызвать воспаления и расстройства кишечника. Используйте бумажные полотенца или стирайте многоразовые при высоких температурах.
  4. Обои. Обратите внимание на состав обоев и краски. Недобросовестные производители добавляют ядовитые вещества, вредные для почек, печени и нервной системы.
  5. Разделочная доска. На досках появляются царапины, где размножаются бактерии. Меняйте доску каждые три-четыре месяца.
  6. Телевизор. Даже если вы его не смотрите, мозг впитывает информацию. Это стимулирует мозг и мешает сну. Не включайте телевизор, если не смотрите его, и спите в тишине и темноте.
  7. Некачественная вентиляция. Плохая вентиляция вызывает конденсат на окнах и грибок, вызывающий аллергию и онкологию. Проветривайте помещение.
  8. Подушка. Пылевые клещи быстро размножаются на подушках. Стирайте наволочки раз в неделю или две, а подушки — раз в 3-4 месяца в случае развития у вас аллергических реакций, или раз в два года, если ничего такого вы у себя не наблюдаете.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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