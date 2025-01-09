Как стирать наволочки, чтобы они сохраняли свой внешний вид и служили дольше

Большинство людей не задумываются о том, как правильно ухаживать за наволочками для подушек, чтобы они оставались свежими и чистыми. Однако со временем наволочки пачкаются, и это может негативно сказаться на вашем здоровье и внешнем виде.
На наволочках остаются следы кожного сала, пота, омертвевших клеток кожи и остатков косметических средств. Если не стирать наволочки регулярно, это может привести к появлению воспалений на лице и спине из-за размножения бактерий.
Рекомендуется стирать сатиновые наволочки так же часто, как и хлопковые. Оптимальная частота стирки — не реже одного раза в неделю. Это поможет избежать накопления загрязнений и бактерий в ткани.
Важно также правильно выбирать режим стирки, чтобы сохранить наволочку в хорошем состоянии. Стирать их следует в горячей воде на режиме интенсивной стирки. Использование холодной воды не поможет удалить все бактерии и загрязнения, которые уже проникли в ткань.
Не забывайте использовать средства для стирки с эффективным составом и подходящие отбеливатели для вашей ткани.
Если речь идёт о декоративных подушках, наволочки которых используются реже, можно стирать их вместе с покрывалом. Это поможет избежать быстрой потери цвета и качества ткани.
Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.
Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?