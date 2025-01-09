Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мост, созданный природой: крупнейшая арка мира в сердце Китая
Загитова снова нуждается в помощи врачей! Фото с капельницей потрясло поклонников
Поведенческие проблемы у собак: как пандемия повлияла на наших любимцев
Поаккуратнее с ними: 8 предметов в доме, которые могут быть опасны для здоровья
Луна старше Земли? Теория переворачивает науку
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Банан и хурма в одной чаше: секрет вкусного смузи
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Идеальное праздничное блюдо: индейка с восточным акцентом

Как стирать наволочки, чтобы они сохраняли свой внешний вид и служили дольше

1:25
Недвижимость

Большинство людей не задумываются о том, как правильно ухаживать за наволочками для подушек, чтобы они оставались свежими и чистыми. Однако со временем наволочки пачкаются, и это может негативно сказаться на вашем здоровье и внешнем виде.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

На наволочках остаются следы кожного сала, пота, омертвевших клеток кожи и остатков косметических средств. Если не стирать наволочки регулярно, это может привести к появлению воспалений на лице и спине из-за размножения бактерий.

Рекомендуется стирать сатиновые наволочки так же часто, как и хлопковые. Оптимальная частота стирки — не реже одного раза в неделю. Это поможет избежать накопления загрязнений и бактерий в ткани.

Важно также правильно выбирать режим стирки, чтобы сохранить наволочку в хорошем состоянии. Стирать их следует в горячей воде на режиме интенсивной стирки. Использование холодной воды не поможет удалить все бактерии и загрязнения, которые уже проникли в ткань.

Не забывайте использовать средства для стирки с эффективным составом и подходящие отбеливатели для вашей ткани.

Если речь идёт о декоративных подушках, наволочки которых используются реже, можно стирать их вместе с покрывалом. Это поможет избежать быстрой потери цвета и качества ткани.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир
Садоводство, цветоводство
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Последние материалы
Дефицит запчастей: как российские автолюбители справляются с новой реальностью
Плазмотерапия или мезотерапия: что выбрать для здоровья волос
Где на огороде следует посадить тыкву? Урожай будет большим
Как стирать наволочки, чтобы они сохраняли свой внешний вид и служили дольше
Отбеливающая паста: скрытая угроза для ваших зубов
Остров, где кошек больше, чем людей: незабываемое путешествие к берегам Эхимэ
Тренер Вашингтон Кэпиталз разнёс нападение команды во главе с Овечкиным из-за плохой игры
В Британии найден загадочный ритуальный предмет эпохи Рима.
Псевдоволонтёры из Казани поселили животных в грязную бетонную клетку без еды и воды
Что значит, когда кошка толкает вас головой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.