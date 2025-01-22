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Готовые шторы или пошив на заказ: что выгоднее в вашем случае

4:32
Недвижимость

При оформлении окон в доме часто возникает вопрос: стоит ли шить шторы на заказ или проще купить готовые? Текстильный дизайн играет важную роль в интерьере, и выбор между индивидуальным пошивом и готовыми решениями зависит от множества факторов. Давайте разберемся, какие плюсы и минусы у каждого подхода.

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Готовые шторы: когда это лучший выбор

Готовые шторы — это хороший вариант в ряде случаев, когда важно сэкономить время и деньги. Они подойдут в следующих ситуациях:

  • Когда нужно быстро закрыть окна: если окно не требует особого подхода, а вы хотите просто скрыть его от солнечного света или лишних взглядов, готовые шторы — отличный вариант.
  • Временно: если вы планируете временное решение или не готовы сразу инвестировать в качественные шторы, готовые модели помогут сделать интерьер более уютным без значительных затрат.
  • Бюджетные ограничения: когда хочется, чтобы окна выглядели оформленными, но нет бюджета на индивидуальный пошив.
  • Когда не можете точно представить, как будут смотреться шторы: если сложно визуализировать, какой именно текстиль вам подойдет, легче купить готовые шторы и примерить их в реальной обстановке.

Тем не менее, готовые шторы имеют свои минусы. Часто их размеры и фактуры не соответствуют именно вашему интерьеру, что может привести к необходимости обмена или дополнительной корректировки.

Что учитывать при покупке готовых штор

  • Размер и длина: необходимо тщательно измерить окна и выбрать шторы, подходящие по длине. Слишком короткие или слишком длинные шторы могут испортить общий вид.
  • Фактура и плотность ткани: ткань не должна конфликтовать с другими элементами интерьера. Иногда плотные ткани могут выглядеть слишком тяжело, а прозрачные — недостаточно закрывать окно.
  • Качество ткани: убедитесь, что ткань подходит для длительного использования и легко чистится. Прочные и устойчивые материалы важны для функциональности штор.
  • Конструкция и модель: подберите шторы, соответствующие стилю вашего интерьера — например, римские шторы, портьеры или жалюзи.

Шторы на заказ: когда это лучшее решение

Шить шторы на заказ стоит в тех случаях, когда необходимо учесть особенности пространства или дизайна. Вот ситуации, в которых индивидуальный пошив оправдан:

  • Нестандартные окна: когда окна имеют необычные размеры или формы (например, мансардные окна или большие панорамные), готовые шторы могут не подойти. Индивидуальный пошив позволяет учесть все особенности и сделать шторы, идеально подходящие к вашему интерьеру.
  • Специальные задачи: когда вам нужно обеспечить максимальное затемнение (например, с помощью ткани типа блэкаут) или организовать многофункциональные шторы, такие как электрокарнизы, лучше обратиться к профессионалам.
  • Декоративные задачи: если шторы должны выполнять не только практическую, но и декоративную функцию, например, корректировать пропорции комнаты или создавать акценты, лучше выбрать индивидуальный пошив, чтобы добиться нужного эффекта.
  • Когда качество важно: заказные шторы часто отличаются лучшим качеством материалов и пошива, что значительно повышает их долговечность и эстетику.

Сколько времени и денег потребуется на пошив штор

Срок изготовления штор на заказ обычно составляет 7-14 дней, если не нужно долго ждать ткани. Стоимость штор будет зависеть от материала, сложности работы и бренда. В среднем цена за индивидуальный пошив может начинаться от 30 тысяч рублей для стандартного окна.

Когда лучше шить шторы на заказ

Если вам важно получить именно тот результат, который идеально впишется в интерьер, и вы готовы инвестировать время и деньги в качественные решения, индивидуальный пошив — ваш выбор. Однако, если задача проста и ограничена бюджетом, готовые шторы могут быть удобным и быстрым вариантом.

Заключение

Если у вас нет времени или желания выбирать и возвращать готовые шторы, разумнее будет обратиться к специалистам для индивидуального пошива. Это гарантирует вам идеальный результат, который будет радовать долгое время.

Уточнения

Што́ры занавески - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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