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Декор кухни: 8 способов использовать пространство между шкафами и потолком

Недвижимость

Высокие кухни — это не только модно, но и удобно, если правильно использовать пространство под потолком. Если вам не хочется устанавливать еще один ряд шкафов, есть множество решений, которые помогут эффективно использовать этот участок и улучшить внешний вид вашей кухни.

Кухня
Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кухня

Нарядный потолочный плинтус

  • Если расстояние между шкафами и потолком небольшое, хорошим вариантом станет оформление щели красивым потолочным плинтусом. Это не только избавит от пыли, но и добавит эстетики вашему кухонному гарнитуру. Плинтус может быть не только гипсовым, но и деревянным, или даже вентиляционной решеткой для более интересного эффекта.

Открытые полки над закрытыми

  • Добавьте на кухонную стену еще один ряд открытых полок, например, для хранения кулинарных книг, посуды или декоративных элементов. Это отличный способ использовать верхнее пространство без перегрузки кухни.

Закрытые остекленные полки

  • Преобразите верхние шкафчики с помощью стеклянных дверок. Они могут служить витриной для редко используемой посуды или декоративных предметов. Если добавить подсветку, ваша кухня приобретет особую атмосферу, особенно вечером.

Закрытые полки над открытыми

  • Комбинируйте закрытые и открытые полки в верхней части кухонного гарнитура. Например, вы можете оставить верхние шкафчики с закрытыми дверцами, а внизу разместить открытые полки для ежедневных нужд. Это создаст интересный визуальный эффект и улучшит функциональность кухни.

Организованное хранение на "потолке" шкафа

  • Используйте пространство на верхушке шкафов для хранения, но сделайте это организованно. Места для хранения будут выглядеть аккуратно, если все контейнеры и корзины будут одинаковыми по размеру. Это добавит четкости и гармонии в интерьер.

Короб из гипсокартона

  • Если на вашей кухне достаточно места, можно использовать гипсокартонный короб для скрытия коммуникаций, проводки или вентиляционных труб. Превратите этот элемент в декоративную полку, которая добавит дополнительное пространство для хранения.

Декорированная стена

  • Если выбрать для стены тот же цвет, что и для кухонного гарнитура, пространство между шкафами и потолком можно оставить без декора. Это поможет избежать контраста и создаст визуальное единство кухни. Такой подход поможет подчеркнуть стиль и завершенность интерьера.

Натяжной или подшивной потолок

  • Натяжной или подшивной потолок — это отличный способ скрыть зазор между кухонным гарнитуром и потолком. Натяжные потолки монтируются на 3-4 см ниже, а подвесные — на 10 см, что стоит учитывать при выборе.

Заключение

Использование пространства под потолком на кухне — это не только практично, но и стильно. Выбирайте подходящие решения, которые лучше всего соответствуют вашему интерьеру и стилю жизни.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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