Декор кухни: 8 способов использовать пространство между шкафами и потолком

Высокие кухни — это не только модно, но и удобно, если правильно использовать пространство под потолком. Если вам не хочется устанавливать еще один ряд шкафов, есть множество решений, которые помогут эффективно использовать этот участок и улучшить внешний вид вашей кухни.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кухня

Нарядный потолочный плинтус

Если расстояние между шкафами и потолком небольшое, хорошим вариантом станет оформление щели красивым потолочным плинтусом. Это не только избавит от пыли, но и добавит эстетики вашему кухонному гарнитуру. Плинтус может быть не только гипсовым, но и деревянным, или даже вентиляционной решеткой для более интересного эффекта.

Открытые полки над закрытыми

Добавьте на кухонную стену еще один ряд открытых полок, например, для хранения кулинарных книг, посуды или декоративных элементов. Это отличный способ использовать верхнее пространство без перегрузки кухни.

Закрытые остекленные полки

Преобразите верхние шкафчики с помощью стеклянных дверок. Они могут служить витриной для редко используемой посуды или декоративных предметов. Если добавить подсветку, ваша кухня приобретет особую атмосферу, особенно вечером.

Закрытые полки над открытыми

Комбинируйте закрытые и открытые полки в верхней части кухонного гарнитура. Например, вы можете оставить верхние шкафчики с закрытыми дверцами, а внизу разместить открытые полки для ежедневных нужд. Это создаст интересный визуальный эффект и улучшит функциональность кухни.

Организованное хранение на "потолке" шкафа

Используйте пространство на верхушке шкафов для хранения, но сделайте это организованно. Места для хранения будут выглядеть аккуратно, если все контейнеры и корзины будут одинаковыми по размеру. Это добавит четкости и гармонии в интерьер.

Короб из гипсокартона

Если на вашей кухне достаточно места, можно использовать гипсокартонный короб для скрытия коммуникаций, проводки или вентиляционных труб. Превратите этот элемент в декоративную полку, которая добавит дополнительное пространство для хранения.

Декорированная стена

Если выбрать для стены тот же цвет, что и для кухонного гарнитура, пространство между шкафами и потолком можно оставить без декора. Это поможет избежать контраста и создаст визуальное единство кухни. Такой подход поможет подчеркнуть стиль и завершенность интерьера.

Натяжной или подшивной потолок

Натяжной или подшивной потолок — это отличный способ скрыть зазор между кухонным гарнитуром и потолком. Натяжные потолки монтируются на 3-4 см ниже, а подвесные — на 10 см, что стоит учитывать при выборе.

Заключение

Использование пространства под потолком на кухне — это не только практично, но и стильно. Выбирайте подходящие решения, которые лучше всего соответствуют вашему интерьеру и стилю жизни.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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