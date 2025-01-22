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Уют без лишних затрат: 11 способов улучшить вид из окна не выходя из дома

3:30
Недвижимость

Не всегда вид из окна радует глаз — особенно если за ним маячит бетонный забор или унылый двор. Но не спешите задергивать шторы на всю жизнь! Есть много способов, как можно преобразить пространство и сделать его интересным, даже если вид из окна оставляет желать лучшего.

Окна многоквартирного дома в городе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Окна многоквартирного дома в городе

Отвлеките внимание ярким цветом

  • Если за окном скучный пейзаж, просто перекрасьте оконные откосы в яркий цвет. Это перетянет внимание на себя, и вы перестанете замечать, что происходит за окном. Это потребует минимум усилий — краска, валик, малярный скотч и немного времени.

Сделайте акцент перед окном

  • Поставьте перед окном элемент, который будет привлекать внимание — например, электрокамин. Так, вместо того чтобы смотреть на унылый вид, ваше внимание будет сосредоточено на огне, который создаст атмосферу уюта.

Замаскируйте стекло витражами

  • Если вид не радует, витражи станут отличным решением. Они не только скрывают неприятные виды, но и могут служить ярким акцентом в интерьере. Используйте витражные пленки, которые можно менять по мере настроения.

Повесьте штору в нижней части окна

  • Рулонные шторы или маленькие занавески на нижней части окна — отличный способ сохранить приватность, не закрывая полностью окно. Особенно это актуально для первых этажей и тех, чьи окна часто заглядывают соседи.

Выращивайте растения на подоконнике

  • Если за окном не так красиво, можно закрыть вид с помощью зелени. Растения на подоконнике не только скроют нежелательные виды, но и добавят жизни и уюта в ваш интерьер.

Разместите растения за окном

  • Если на подоконнике нет места для растений, поставьте цветы за окно. На остекленной лоджии или в цветочнице можно создать настоящий зеленый уголок, который закроет вид за окном.

Покажите свою коллекцию

  • Если у вас есть коллекция посуды или фигурок, разместите её на полках у окна. Прозрачные вазы и цветные стаканы в солнечные дни создадут красивые блики, а взгляд будет отвлечен от неинтересного вида.

Используйте подоконник как полку

  • Заполните подоконник декоративными вещами: вазами, рамками с фотографиями или свечами. Такие детали отвлекут внимание от того, что за окном, и придадут интерьеру завершенный вид.

Добавьте массивные элементы перед окном

  • Поставьте перед окном большой предмет, который будет привлекать внимание, — например, рояль в гостиной или туалетный столик в спальне. Это создаст фокус в комнате и не даст взгляду заскользить на внешний пейзаж.

Закройте окна с помощью легких декоров

  • Не обязательно задергивать плотные шторы. Полупрозрачные жалюзи, декоративные экраны или ставни могут красиво закрыть окна, не утяжеляя пространство.

Используйте фотообои

  • Если вы хотите изменить восприятие пространства, замените часть стены фотообоями. Современные обои с красивыми пейзажами или абстракциями могут легко заменить скучный вид из окна.

Заключение

Не бойтесь экспериментировать с интерьером! С помощью нескольких простых решений вы сможете сделать свой дом гораздо уютнее и более интересным, даже если за окном открывается не самый лучший вид.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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