Уют без лишних затрат: 11 способов улучшить вид из окна не выходя из дома

3:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не всегда вид из окна радует глаз — особенно если за ним маячит бетонный забор или унылый двор. Но не спешите задергивать шторы на всю жизнь! Есть много способов, как можно преобразить пространство и сделать его интересным, даже если вид из окна оставляет желать лучшего.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Окна многоквартирного дома в городе

Отвлеките внимание ярким цветом

Если за окном скучный пейзаж, просто перекрасьте оконные откосы в яркий цвет. Это перетянет внимание на себя, и вы перестанете замечать, что происходит за окном. Это потребует минимум усилий — краска, валик, малярный скотч и немного времени.

Сделайте акцент перед окном

Поставьте перед окном элемент, который будет привлекать внимание — например, электрокамин. Так, вместо того чтобы смотреть на унылый вид, ваше внимание будет сосредоточено на огне, который создаст атмосферу уюта.

Замаскируйте стекло витражами

Если вид не радует, витражи станут отличным решением. Они не только скрывают неприятные виды, но и могут служить ярким акцентом в интерьере. Используйте витражные пленки, которые можно менять по мере настроения.

Повесьте штору в нижней части окна

Рулонные шторы или маленькие занавески на нижней части окна — отличный способ сохранить приватность, не закрывая полностью окно. Особенно это актуально для первых этажей и тех, чьи окна часто заглядывают соседи.

Выращивайте растения на подоконнике

Если за окном не так красиво, можно закрыть вид с помощью зелени. Растения на подоконнике не только скроют нежелательные виды, но и добавят жизни и уюта в ваш интерьер.

Разместите растения за окном

Если на подоконнике нет места для растений, поставьте цветы за окно. На остекленной лоджии или в цветочнице можно создать настоящий зеленый уголок, который закроет вид за окном.

Покажите свою коллекцию

Если у вас есть коллекция посуды или фигурок, разместите её на полках у окна. Прозрачные вазы и цветные стаканы в солнечные дни создадут красивые блики, а взгляд будет отвлечен от неинтересного вида.

Используйте подоконник как полку

Заполните подоконник декоративными вещами: вазами, рамками с фотографиями или свечами. Такие детали отвлекут внимание от того, что за окном, и придадут интерьеру завершенный вид.

Добавьте массивные элементы перед окном

Поставьте перед окном большой предмет, который будет привлекать внимание, — например, рояль в гостиной или туалетный столик в спальне. Это создаст фокус в комнате и не даст взгляду заскользить на внешний пейзаж.

Закройте окна с помощью легких декоров

Не обязательно задергивать плотные шторы. Полупрозрачные жалюзи, декоративные экраны или ставни могут красиво закрыть окна, не утяжеляя пространство.

Используйте фотообои

Если вы хотите изменить восприятие пространства, замените часть стены фотообоями. Современные обои с красивыми пейзажами или абстракциями могут легко заменить скучный вид из окна.

Заключение

Не бойтесь экспериментировать с интерьером! С помощью нескольких простых решений вы сможете сделать свой дом гораздо уютнее и более интересным, даже если за окном открывается не самый лучший вид.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.



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