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Микротренды интерьера: шесть стильных решений, которые не устареют

2:54
Недвижимость

Когда речь заходит об интерьере, многие из нас склонны следовать последним трендам, но важно помнить, что не все модные решения имеют долгосрочную ценность. Однако есть тенденции, которые будут оставаться актуальными долгие годы. Рассмотрим шесть микротрендов, которые по-настоящему "работают" в интерьере.

Интерьер
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Интерьер

Ретро-ностальгия

  • Дизайнеры все чаще возвращаются к эстетике прошлых десятилетий. Особое внимание уделяется стилю середины XX века: кресла с тонкими ножками, округлые формы и текстильные обивки с ретро-орнаментами. Эти элементы, будь то из 50-х или более ранних лет, вызывают ностальгию, но остаются актуальными благодаря своей универсальности.

Профессорская дача и квартира

  • В России не утратил популярности стиль "жилье интеллигенции". Это интерьеры с массивной мебелью, артефактами вроде старинных радиоприемников или машинок Зингер, и уютными текстилями. Такие пространства создают атмосферу, в которой органично сочетаются современность и ретро-аксессуары.

Выразительные краски

  • Цвет в интерьере становится всё более популярным. Окрашенные стены, мебель и даже лестницы в ярких оттенках — это уже не редкость. Благодаря современным краскам, которые не имеют неприятного запаха и быстро сохнут, вы можете легко менять цвета, что позволяет освежить интерьер и придать ему индивидуальность.

Не-стыдно-лофт

  • Лофт, в котором старинная кирпичная кладка и бетон не прячутся, а наоборот, подчеркиваются, остается трендом. При этом важно помнить, что лофт — это тип жилья, а не просто стиль. Идеально для лофта подходят переделанные заводы и старинные здания, а не попытки создать его в стандартных квартирах.

Глобал-шик

  • Этот стиль подходит для тех, кто любит путешествовать и привозить экзотические вещи из разных уголков мира. Килимы, маски, марокканская плитка — элементы, которые делают интерьер уникальным и привлекающим внимание. Даже если мебель остается европейской, такой микс культур выглядит гармонично и современно.

Дары природы

  • Интерьеры, вдохновленные природой, продолжают набирать популярность. Незаменимыми элементами становятся натуральные материалы — дерево, камень и различные природные текстуры. Растения и изображения животных на обоях или тканях добавляют свежести и натурального уюта в дом.

Заключение

Эти шесть микротрендов являются вечными ценностями в дизайне интерьеров. Они обладают универсальностью и способны добавить вашему дому индивидуальности и уюта на долгие годы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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