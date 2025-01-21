Потрясающий стиль: как заправить кровать и сделать её центром комнаты

Застилая кровать, важно помнить, что она — не просто функциональный элемент спальни, но и важный элемент декора. И если раньше мы скрывали постельное белье, то сегодня всё наоборот: кровать может стать настоящим акцентом в комнате.
Современные дизайнеры советуют заправлять кровать в стиле smart casual. Это значит, что теперь не нужно прятать одеяло и подушки под покрывалом. Напротив, они должны быть на виду и стать украшением. Разнообразие тканей, расцветок и фактур — это ключ к созданию стильной и уютной кровати.
Не забывайте про текстиль. Плед, который лежит внизу кровати, может добавить не только уют, но и яркий акцент в интерьер. Он может поддерживать общую цветовую гамму или же внести свежую нотку в дизайн.
Застелить кровать красиво — это не просто заправить её. Это искусство, которое требует внимания к деталям. Подушки, текстиль, правильное сочетание цветов и акцентов — всё это помогает создать не просто уют, а стильный и гармоничный интерьер.
Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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