Потрясающий стиль: как заправить кровать и сделать её центром комнаты

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Застилая кровать, важно помнить, что она — не просто функциональный элемент спальни, но и важный элемент декора. И если раньше мы скрывали постельное белье, то сегодня всё наоборот: кровать может стать настоящим акцентом в комнате.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Кровать

Современные тенденции: простота и элегантность

Современные дизайнеры советуют заправлять кровать в стиле smart casual. Это значит, что теперь не нужно прятать одеяло и подушки под покрывалом. Напротив, они должны быть на виду и стать украшением. Разнообразие тканей, расцветок и фактур — это ключ к созданию стильной и уютной кровати.

Как правильно заправить кровать

Открытость и небрежность

В современной спальне заправленная кровать выглядит так, как будто вы не пытались сделать её идеальной. Немного небрежности в сочетании с правильными акцентами — это залог успеха.

Покрывало? Только частично

Если вы не можете отказаться от покрытия, разложите его на ногах, а сверху расположите пару декоративных подушек. Это придаст кровати завершённый вид, даже если вы не потрудились заправить её идеально.

Подушки — больше и разнообразнее

Подушки — это то, что превращает кровать в стильный элемент. Чем больше подушек, тем лучше! Сочетайте разные размеры, ткани и расцветки. Пусть на вашей кровати будет несколько акцентных подушек, которые будут повторять цвета штор или пледа.

Дополнительные акценты и элементы

Не забывайте про текстиль. Плед, который лежит внизу кровати, может добавить не только уют, но и яркий акцент в интерьер. Он может поддерживать общую цветовую гамму или же внести свежую нотку в дизайн.

Натуральные оттенки и минимализм

Белое или льняное белье — это тренд, который не теряет своей актуальности. Льняные комплекты, не требующие глажки, выглядят стильно и придают постели легкость. Кроме того, черная постель — это стильный и выразительный выбор, который не нуждается в дополнительном покрывале.

Декор с акцентом на сезон

Не забывайте о сезонных материалах. Летнее шелковое белье идеально сочетается с легкими тканями и придает кровати элегантный вид, а зимой меховое покрывало станет уютным акцентом. Важно, чтобы декор менялся вместе с сезоном и соответствовал настроению.

Заключение

Застелить кровать красиво — это не просто заправить её. Это искусство, которое требует внимания к деталям. Подушки, текстиль, правильное сочетание цветов и акцентов — всё это помогает создать не просто уют, а стильный и гармоничный интерьер.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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