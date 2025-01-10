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Посудомойка на кухне: ключевые моменты, о которых стоит помнить

2:43
Недвижимость

Если вы думаете, что выбор посудомойки — это только вопрос цены, вы сильно ошибаетесь. На самом деле, несколько ключевых параметров могут изменить ваше решение. Рассмотрим, какие моменты стоит учесть при выборе устройства.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Тип посудомойки: встраиваемая или отдельно стоящая

Посудомойки бывают двух типов: встраиваемые и отдельно стоящие. У отдельно стоящих моделей панель управления расположена на лицевой части дверцы, как у стиральных машин. Это удобно, но если хотите сэкономить пространство, можно выбрать встраиваемую модель.

У встраиваемых посудомоек элементы управления расположены сверху, на торце дверцы, и они скрыты, когда дверь закрыта. Такой вариант выглядит более эстетично, но если вы решите использовать её как отдельно стоящую, стоит учитывать, что боковые стенки у таких моделей металлические и без покрытия. В итоге это может быть не слишком красиво, но с функциональностью не будет проблем.

Цена у обоих типов примерно одинаковая, но выбор зависит от ваших потребностей и дизайна кухни. Если у вас уже есть готовый кухонный гарнитур, возможно, для посудомойки не предусмотрено отдельного места — в таком случае идеально подойдёт отдельно стоящая модель. Если же вы только проектируете кухню, стоит заранее обсудить с дизайнером, куда поместить посудомойку, чтобы она вписалась в интерьер.

Размер посудомойки: полноразмерная или узкая

Размер посудомойки — ещё один важный фактор. Существуют стандартные (ширина 60 см) и узкие модели (ширина 45 см). В полноразмерную посудомойку помещается не менее 12 комплектов посуды, а в узкую — только 9-10. Стоит понимать, что количество комплектов посуды — это не всегда точное измерение. Например, большая кастрюля или сковорода могут занять значительное место, и тогда вам не удастся помыть такое количество посуды, как указано в характеристиках.

Что выбрать

Выбор между встраиваемой и отдельно стоящей посудомойкой зависит от ваших предпочтений и кухонного пространства. Если дизайн важен, и у вас есть возможность установить встраиваемую модель, она отлично впишется в интерьер. В то время как отдельно стоящая модель будет удобной и функциональной, если места для встроенной нет.

Кроме того, не забывайте учитывать размер посудомойки, особенно если у вас большая семья или вы часто готовите большие блюда, требующие дополнительного места.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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