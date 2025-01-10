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Пчелы в доме? 5 народных методов для борьбы с ними

2:55
Недвижимость

Пчелы и осы могут поселиться в вашем доме, если там тепло и уютно. Важно знать, как бороться с этими насекомыми, чтобы они не свили гнездо и не стали проблемой на долгое время. Разберемся, как можно избавиться от пчел своими силами.

Пчёлы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Пчёлы

Почему пчелы и осы приходят в дом

Эти насекомые ищут места, где им комфортно жить. Если рядом есть пасека, вероятность появления пчел в доме значительно возрастает. Они могут поселиться в укромных уголках, где нет много людей, например, в стенах, на чердаке или под крышей.

Народные методы борьбы с пчелами

  1. Серный фитиль. Этот способ используется для дезинфекции деревянных бочек, но он подходит и для уничтожения пчел. Фитиль поджигается, и серный дым убивает насекомых. Однако этот метод не всегда безопасен и подходит, так как часто не удается подойти к улью.
  2. Бензин. Использование бензина для уничтожения пчел — опасный метод. Бензин выливается или распыляется на гнездо, что приводит к гибели насекомых. Однако этот способ чрезвычайно токсичен и огнеопасен, а также не всегда возможно подойти к улью, так как он часто расположен высоко.
  3. Записи с птичьим пением. Пчелы боятся громкого звука и пения птиц. Можно попробовать включить записи птичьего пения рядом с улей. Возможно, насекомые покинут место, но с выключением звука они могут вернуться.
  4. Дым от костров. Пчелы не переносят дым, и его можно использовать для того, чтобы вывести их из улья. Для этого поджигайте сухие ветки или мусор поблизости от гнезда, когда ветер будет в его сторону. Однако, если улей спрятан в стене или на чердаке, дым не проникнет внутрь.
  5. Ловушки с уксусом или пивом. Для создания ловушки возьмите пластиковую бутылку, отрежьте верх и вставьте его горлышком вниз. Внутрь налейте раствор уксуса (7-8 мл на 1 литр воды) или сладкие напитки: пиво, сок или компот. Пчелы попадут в ловушку и не смогут выбраться обратно.

Профессиональные методы борьбы с пчелами

  • Выкуривание дымом. Это метод, используемый профессиональными пчеловодами для успокоения пчел. Они применяют дымарь — устройство, которое выделяет дым и заставляет пчел прятаться в улье. Когда пчелы успокаиваются, гнездо можно аккуратно перенести в другое место.
  • Инсектициды. Если другие методы не помогают, можно использовать инсектициды, предназначенные для уничтожения пчел и ос. Они эффективно убивают насекомых, но требуют осторожности при применении.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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