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Как выбрать настоящего клинера: 6 признаков профессионала

2:51
Недвижимость

Наем клининговой компании не всегда гарантирует, что вам приедет настоящий профессионал. Не менее важно, чтобы работа была выполнена качественно, и чтобы клинер точно знал, что делает. Как понять, профессионал ли это, или вам попался любитель? Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

1. Правильный инвентарь

Химия и инструменты — это первое, на что стоит обратить внимание. Если клинер выкладывает в социальные сети фото, где он моет ванну губкой и обычным бытовым средством типа "Пемолюкс", скорее всего, он не знает, что делает. Профессиональный клинер всегда использует специализированные средства, такие как химия от Grass, Buzil или Italmas.

У хорошего специалиста будет набор тряпок разного цвета для разных поверхностей, паровая швабра, мощный пылесос и другое оборудование для глубокой очистки. Также важны такие инструменты, как машины для мойки полов или химчистки мебели.

2. Аккуратность и порядок в работе

Профессионал всегда работает с учетом всех мелочей. Его инструменты аккуратно расположены в сумке-органайзере, где каждая бутылочка стоит в вертикальном положении, чтобы не пролилась. Он не оставляет химию на полу или мебели — все средства должны быть под рукой, а не в коридоре.

Если клинер постоянно возвращается за нужной бутылкой, это не только затрудняет работу, но и говорит о недостаточной организации.

3. Внешний вид и форма

Как правило, профессионалы приезжают в фирменной форме с логотипом компании. Иногда они могут переодеться в квартире, но всегда при этом выглядят аккуратно и чисто.

4. Обувь

Не менее важен и выбор обуви. Если клинер работает в тапочках или домашних сланцах, будьте осторожны — это не профессиональный подход. Профессионал всегда носит закрытую резиновую обувь. Такая обувь не скользит и безопасна: клинер точно не упадет на мокром полу, а обувь не слетит с ноги в самый неподходящий момент.

5. Быстрота реакции

Когда что-то не получается удалить с первого раза, настоящий клинер не будет тратить время на долгие поиски решения. Он моментально возьмет другой раствор или средство. Специалисты всегда знают, как действовать эффективно, не теряя времени.

6. Организация рабочего процесса

Профессиональные клинеры действуют четко и по плану. Они не делают случайных остановок, не отвлекаются на посторонние дела, а сосредоточены только на работе. Это гарантия того, что уборка будет сделана быстро и качественно.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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