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Как вернуть носкам белый цвет? Вам помогут эти 3 способа

1:31
Недвижимость

Способ первый: использование хозяйственного мыла

Для небольших загрязнений подойдет обычное хозяйственное мыло. Просто натрите им носки перед стиркой и застирайте вручную. Это поможет удалить легкие пятна и освежит ткань.

Белые носки
Фото: flickr. com by Jason Evans, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белые носки

Способ второй: применение соды

Чтобы избавиться от более стойких пятен, воспользуйтесь пищевой содой. Вот пошаговая инструкция:

1. Подготовка раствора: разведите две столовые ложки соды с горкой в одном литре тёплой воды.
   
2. Замачивание: полностью растворите соду в воде и замочите в полученном растворе носки на всю ночь.

3. Стирка: утром постирайте носки привычным способом.

Кроме того, соду можно добавлять прямо при машинной стирке. Для усиления эффекта смешайте половину стакана соды с обычным порошком.

Способ третий: использование аспирина

Аспирин также помогает бороться со сложными пятнами на ткани. Вот как его применять:

1. Приготовление смеси: измельчите несколько таблеток аспирина до состояния порошка.

2. Добавление к порошку: смешайте полученный порошок с вашим обычным средством для стирки.

3. Загрузка в машину: засыпьте эту смесь в отсек стиральной машины и запустите цикл стирки.

Таким образом, даже старые светлые носки можно сделать чистыми и свежими, используя простые домашние методы.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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