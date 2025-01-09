Как вернуть носкам белый цвет? Вам помогут эти 3 способа

Для небольших загрязнений подойдет обычное хозяйственное мыло. Просто натрите им носки перед стиркой и застирайте вручную. Это поможет удалить легкие пятна и освежит ткань.
Чтобы избавиться от более стойких пятен, воспользуйтесь пищевой содой. Вот пошаговая инструкция:
1. Подготовка раствора: разведите две столовые ложки соды с горкой в одном литре тёплой воды.
2. Замачивание: полностью растворите соду в воде и замочите в полученном растворе носки на всю ночь.
3. Стирка: утром постирайте носки привычным способом.
Кроме того, соду можно добавлять прямо при машинной стирке. Для усиления эффекта смешайте половину стакана соды с обычным порошком.
Аспирин также помогает бороться со сложными пятнами на ткани. Вот как его применять:
1. Приготовление смеси: измельчите несколько таблеток аспирина до состояния порошка.
2. Добавление к порошку: смешайте полученный порошок с вашим обычным средством для стирки.
3. Загрузка в машину: засыпьте эту смесь в отсек стиральной машины и запустите цикл стирки.
Таким образом, даже старые светлые носки можно сделать чистыми и свежими, используя простые домашние методы.
Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена.
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