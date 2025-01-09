Как вернуть носкам белый цвет? Вам помогут эти 3 способа

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Способ первый: использование хозяйственного мыла

Для небольших загрязнений подойдет обычное хозяйственное мыло. Просто натрите им носки перед стиркой и застирайте вручную. Это поможет удалить легкие пятна и освежит ткань.

Фото: flickr. com by Jason Evans, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Белые носки

Способ второй: применение соды

Чтобы избавиться от более стойких пятен, воспользуйтесь пищевой содой. Вот пошаговая инструкция:

1. Подготовка раствора: разведите две столовые ложки соды с горкой в одном литре тёплой воды.



2. Замачивание: полностью растворите соду в воде и замочите в полученном растворе носки на всю ночь.

3. Стирка: утром постирайте носки привычным способом.

Кроме того, соду можно добавлять прямо при машинной стирке. Для усиления эффекта смешайте половину стакана соды с обычным порошком.

Способ третий: использование аспирина

Аспирин также помогает бороться со сложными пятнами на ткани. Вот как его применять:

1. Приготовление смеси: измельчите несколько таблеток аспирина до состояния порошка.

2. Добавление к порошку: смешайте полученный порошок с вашим обычным средством для стирки.

3. Загрузка в машину: засыпьте эту смесь в отсек стиральной машины и запустите цикл стирки.

Таким образом, даже старые светлые носки можно сделать чистыми и свежими, используя простые домашние методы.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена.



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