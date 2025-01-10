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Проблема с плесенью? Вот как правильно ее уничтожить

2:52
Недвижимость

Плесень в доме — это не только неприятный запах и некрасивые пятна. Она может быть опасной для здоровья. Но чтобы избавиться от нее раз и навсегда, одного протирания недостаточно. Нужно действовать поэтапно, устранив не только последствия, но и причины её появления.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Шаг 1. Найдите и устраните источник

Первое, что нужно сделать, — это разобраться с причиной появления плесени. Если она образовалась, например, из-за протечки крыши, сначала нужно починить крышу. Если проблема в высоком уровне влажности, особенно в домах рядом с водоемами или в прибрежных зонах, стоит позаботиться о снижении влажности. Без этого любые усилия будут бесполезны, а грибок продолжит появляться.

Шаг 2. Оцените масштабы поражения

Если площадь заражения плесенью не превышает 1 м², с ней можно справиться самостоятельно. В моем случае пятно размером с ладонь появилось за месяц на холодной стене в углу квартиры, где не использовался осушитель воздуха. Однако, если пятно больше, лучше обратиться к профессионалам или в санитарно-эпидемиологическую службу.

Шаг 3. Очистка от налета

Для удаления плесени с поверхностей используйте жесткую щетку, старую зубную щетку или кухонную губку с жесткой стороной. Чистка зависит от типа материала и степени заражения. Если плесень только начала появляться, можно просто обработать поверхность антисептиком, оставить его на указанное время, а затем смыть.

Шаг 4. Замените материалы, которые невозможно очистить

Если плесень поселилась на обоях, их придется заменить. Они очень пористые, и грибок быстро проникает внутрь, так что даже тщательная уборка не гарантирует, что плесень не вернется. Для гипсокартона тоже стоит действовать быстро: если не очистить его сразу, грибок быстро проникнет внутрь, и материал начнет разрушаться.

Шаг 5. Профессиональная помощь для плитки и герметика

Если плесень появилась на затирке между плитками или герметике, стоит использовать специализированные средства. Если после двух попыток остатки плесени все еще видны, это может означать, что споры проникли слишком глубоко, и затирку нужно будет полностью заменить.

Шаг 6. Предотвратить возвращение плесени

После того как плесень удалена, важно продолжить борьбу с влажностью. Используйте осушители воздуха, проветривайте помещение, особенно в местах, где воздух бывает влажным, например, в ванной. Контроль влажности — ключевой момент в профилактике повторного появления грибка.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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