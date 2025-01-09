Полезные рекомендации для тех, кто планирует мыть окна. С ними результат превзойдёт все ожидания

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно и безопасно мыть окна

Самым удобным способом мытья окон является использование тряпки из микрофибры и раствора воды и моющего средства.

Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка пластикового окна

После протирания каркаса его необходимо вытереть насухо. Стекло, особенно снаружи, всегда загрязнено, поэтому активно используйте средство для окон.

После этого тщательно сотрите грязь с помощью тряпки и мыльного раствора.

С помощью водосгона удалите остатки влаги со стекла движениями сверху вниз. Профессионалы в области мойки используют устройство, называемое слик. Это самый безопасный способ мытья окон на большой высоте, так как у вас будет ручка. Слик — это что-то вроде насадки для швабры с резинкой.

Кроме мыльного раствора, можно использовать смесь нашатырного спирта и уксуса. Нанесите средство на окна с помощью пульверизатора и тщательно вытрите поверхность насухо с помощью губки или салфетки из микрофибры.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.



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