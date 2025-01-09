Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что добавить в лунки для рассады томатов: от компоста до мульчи
Как развлечь собаку дома: 5 идей для любой погоды
Мальдивы поднимают налоги на туристические услуги
Найден старейший динозавр Северной Америки, и он меньше курицы
Плечи станут больше: лучшие упражнения для мужчин с гирей
Можно ли сочетать косметику разных брендов?
Простой способ приготовить вкусный творог дома: нужны только молоко и сметана
Моргенштерн* в невменяемом состоянии упал со сцены во время концерта
Добавка витамина D: что нужно знать, чтобы защитить сердце

Полезные рекомендации для тех, кто планирует мыть окна. С ними результат превзойдёт все ожидания

1:03
Недвижимость

Как правильно и безопасно мыть окна

Самым удобным способом мытья окон является использование тряпки из микрофибры и раствора воды и моющего средства.

Ручка пластикового окна
Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка пластикового окна

После протирания каркаса его необходимо вытереть насухо. Стекло, особенно снаружи, всегда загрязнено, поэтому активно используйте средство для окон.
После этого тщательно сотрите грязь с помощью тряпки и мыльного раствора.

С помощью водосгона удалите остатки влаги со стекла движениями сверху вниз. Профессионалы в области мойки используют устройство, называемое слик. Это самый безопасный способ мытья окон на большой высоте, так как у вас будет ручка. Слик — это что-то вроде насадки для швабры с резинкой. 

Кроме мыльного раствора, можно использовать смесь нашатырного спирта и уксуса. Нанесите средство на окна с помощью пульверизатора и тщательно вытрите поверхность насухо с помощью губки или салфетки из микрофибры.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Недвижимость
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства Аудио 
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами
Авто
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами Аудио 
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Последние материалы
Общие ошибки при использовании кофе в уходе за растениями
Эта ошибка на зимней дороге может стоить жизни
Не оставляйте угол пустым: 4 идеи, как сделать спальню уютнее
Могут ли кота отправить на липосакцию и почему толстяков не берут в книгу рекордов Гиннесса
Плющев об отсутствии Овечкина в рейтинге хоккеистов: все знают, кто чего стоит
Учёные разработали технологию, которая поможет распознавать случаи насилия на улицах
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Максим Галкин* пообещал трём своим врагам дать по роже ногой
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Спортзал не поможет похудеть без этого простого секрета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.