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Банки назвали наименее популярную ипотечную программу в 2024 году

1:17
Недвижимость

Специалисты провели анализ и установили, что в 2024 году самой ненадежной программой оказалась дальневосточная ипотека, тогда как наибольшую популярность заработала семейная ипотека.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Семейная ипотека стала самой востребованной среди потребителей, составив 36,17% от общего числа сделок. За ней следует стандартная ипотечная программа с показателем 30,84%, а дальневосточная ипотека замыкает рейтинг с 2,58%. В 2024 году на семейную ипотеку пришлась около 60% всех сделок.

Остальные льготные программы значительно отстали, что связано с окончанием действия специальных условий с середины года, исчерпанием лимитов и изменениями в программе ИТ-ипотека. В то же время, для рыночных ипотечных кредитов основным препятствием стали высокие процентные ставки, как сообщает РИА Новости.

Один из банков отметил, что льготная семейная ипотека составила 60% всех выдач, в то время как программы рефинансирования пользовались наименьшим спросом.

 

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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