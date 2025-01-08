Эксперты оценили, что будет с ипотекой в 2025 году

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно мнениям экспертов, в 2025 году ипотечные ставки останутся на высоком уровне. Они также предполагают возможность пересмотра условий льготных программ ипотеки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Александр Цыганов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, подчеркнул, что ипотека продолжит оставаться актуальным и востребованным способом приобретения жилья. Вероятно, возрастёт и интерес к покупкам в рассрочку. На сегодняшний день активно действуют программы "Семейной ипотеки", а также региональные инициативы для Дальнего Востока, Арктической зоны и сельской местности. Предполагается, что появление и развитие специализированных программ на уровне отдельных регионов и организаций, которые могут предоставлять субсидии на ипотечные ставки в рамках социальных пакетов для привлечения и удержания квалифицированных кадров, станет реальностью.

Он также отметил, что на протяжении всего 2025 года рыночные ипотечные ставки будут оставаться высокими. Это, в свою очередь, будет подталкивать строительные компании к поиску альтернатив, включая рассрочку или ипотечные кредиты с пониженными первыми ежемесячными платежами.

По прогнозам аналитиков центра М2, в наступающем году на рынок жилой недвижимости продолжат оказывать воздействие негативные факторы, сформировавшиеся в 2024 году. Это касается, в частности, отмены льготной ипотеки под 8%, ужесточения условий по семейной и IT-ипотекам, а также увеличения ключевой ставки, как сообщает Дмитрий Смирнов, руководитель департамента аналитики и данных экосистемы недвижимости М2, цитируемый "Российской газетой".

На рынке строящегося жилья ожидается рост активности, в первую очередь благодаря поддержке ипотеки через льготные программы, особенно "Семейную ипотеку", для которой из бюджета выделено дополнительно 2,4 трлн рублей.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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