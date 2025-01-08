Эксперты оценили, что будет с ипотекой в 2025 году

Согласно мнениям экспертов, в 2025 году ипотечные ставки останутся на высоком уровне. Они также предполагают возможность пересмотра условий льготных программ ипотеки.
Александр Цыганов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, подчеркнул, что ипотека продолжит оставаться актуальным и востребованным способом приобретения жилья. Вероятно, возрастёт и интерес к покупкам в рассрочку. На сегодняшний день активно действуют программы "Семейной ипотеки", а также региональные инициативы для Дальнего Востока, Арктической зоны и сельской местности. Предполагается, что появление и развитие специализированных программ на уровне отдельных регионов и организаций, которые могут предоставлять субсидии на ипотечные ставки в рамках социальных пакетов для привлечения и удержания квалифицированных кадров, станет реальностью.
Он также отметил, что на протяжении всего 2025 года рыночные ипотечные ставки будут оставаться высокими. Это, в свою очередь, будет подталкивать строительные компании к поиску альтернатив, включая рассрочку или ипотечные кредиты с пониженными первыми ежемесячными платежами.
По прогнозам аналитиков центра М2, в наступающем году на рынок жилой недвижимости продолжат оказывать воздействие негативные факторы, сформировавшиеся в 2024 году. Это касается, в частности, отмены льготной ипотеки под 8%, ужесточения условий по семейной и IT-ипотекам, а также увеличения ключевой ставки, как сообщает Дмитрий Смирнов, руководитель департамента аналитики и данных экосистемы недвижимости М2, цитируемый "Российской газетой".
На рынке строящегося жилья ожидается рост активности, в первую очередь благодаря поддержке ипотеки через льготные программы, особенно "Семейную ипотеку", для которой из бюджета выделено дополнительно 2,4 трлн рублей.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.