Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно знать о пенсиях в России с 2025 года
Паста с фаршем и овощами: простой и сытный рецепт
Путешествовать с домашними животными стало проще
Российские туристы стали чаще посещать Вьетнам
Метапневмовирус может проникнуть в Россию через туристов
В 55 российских регионах ввели туристический налог
Виды гибискуса, которые украсят ваш дом
Здоровая кожа: 4 шага, которые работают не хуже косметики
Как пандемия коронавируса повлияла на собак

Эксперты оценили, что будет с ипотекой в 2025 году

2:06
Недвижимость

Согласно мнениям экспертов, в 2025 году ипотечные ставки останутся на высоком уровне. Они также предполагают возможность пересмотра условий льготных программ ипотеки.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Александр Цыганов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, подчеркнул, что ипотека продолжит оставаться актуальным и востребованным способом приобретения жилья. Вероятно, возрастёт и интерес к покупкам в рассрочку. На сегодняшний день активно действуют программы "Семейной ипотеки", а также региональные инициативы для Дальнего Востока, Арктической зоны и сельской местности. Предполагается, что появление и развитие специализированных программ на уровне отдельных регионов и организаций, которые могут предоставлять субсидии на ипотечные ставки в рамках социальных пакетов для привлечения и удержания квалифицированных кадров, станет реальностью.

Он также отметил, что на протяжении всего 2025 года рыночные ипотечные ставки будут оставаться высокими. Это, в свою очередь, будет подталкивать строительные компании к поиску альтернатив, включая рассрочку или ипотечные кредиты с пониженными первыми ежемесячными платежами.

По прогнозам аналитиков центра М2, в наступающем году на рынок жилой недвижимости продолжат оказывать воздействие негативные факторы, сформировавшиеся в 2024 году. Это касается, в частности, отмены льготной ипотеки под 8%, ужесточения условий по семейной и IT-ипотекам, а также увеличения ключевой ставки, как сообщает Дмитрий Смирнов, руководитель департамента аналитики и данных экосистемы недвижимости М2, цитируемый "Российской газетой".

На рынке строящегося жилья ожидается рост активности, в первую очередь благодаря поддержке ипотеки через льготные программы, особенно "Семейную ипотеку", для которой из бюджета выделено дополнительно 2,4 трлн рублей.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Наука и техника
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке Аудио 
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Планы Трампа по аннексии Канады, Панамы и части Дании будут реализованы. России это выгодно Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Последние материалы
Паста с фаршем и овощами: простой и сытный рецепт
Путешествовать с домашними животными стало проще
Российские туристы стали чаще посещать Вьетнам
Метапневмовирус может проникнуть в Россию через туристов
В 55 российских регионах ввели туристический налог
Виды гибискуса, которые украсят ваш дом
Здоровая кожа: 4 шага, которые работают не хуже косметики
Как пандемия коронавируса повлияла на собак
Как защитить малину от крошения и обеспечить урожайность
Секрет сияющей эмблемы: простой способ очистки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.