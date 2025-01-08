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Закон о тишине в 2025 году: как избежать штрафов

1:47
Недвижимость

Согласно действующему законодательству, правила, касающиеся тишины, утверждаются отдельно в каждом регионе России. Местные власти самостоятельно определяют временные рамки для привычного ночного покоя и устанавливают часы, в течение которых разрешены шумные работы, такие как ремонт. В связи с этим было предложено разработать федеральный закон, который будет одинаково применим на всей территории страны.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Депутаты предлагают создать универсальные стандарты, регулирующие соблюдение тишины и покоя граждан. Предлагаемый законопроект предусматривает, что время тишины по всей России составит с 23:00 до 07:00. Кроме того, документ отмечает, что строительные и ремонтные работы разрешены с 9:00 до 19:00 в будние дни, с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

С юридической точки зрения, шумом считаются любые звуки, которые превышают установленный норматив. Для дневного времени этот уровень составляет 55 дБА, а для ночного — 45 дБА.

Если говорить проще, уровень шума в 45 дБА соответствует громкости обычной человеческой речи. Чешской можно услышать при открытии крана, тихом работе автомобиля, старого советского холодильника или стиральной машины.

В первую очередь, важно выяснить источник шума и попытаться решить проблему напрямую с соседями. Если это не удастся, можно обратиться за помощью к властям для защиты своих прав. В таком случае шумные соседи могут быть привлечены к административной или гражданской ответственности.

Уточнения

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество).
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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