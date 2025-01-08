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Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы экспертов по утилизации

2:01
Недвижимость

Начало января — это период, когда большинство людей избавляется от новогодних елок, и зачастую речь идет не только о живых, но и о искусственных деревьях. Не спешите выбрасывать елку. Прежде всего, необходимо учитывать, что выброшенные деревья, особенно синтетические, представляют собой серьезную угрозу для экологии.

Ветви ели
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Ветви ели

Многим первым делом хочется отнести ель на свалку, ведь это натуральный материал, который, казалось бы, должен разлагаться без проблем и не причинять вреда. Однако это не совсем так. В природе деревья постепенно умирают и разрушаются на земле, в экосистеме, где их остатки становятся питанием для различных животных, насекомых и других организмов.

На свалке же елка оказывается среди прочего мусора, что значительно замедляет процесс разложения. В результате, это приводит к тому, что выделяемые газы, такие как метан и углекислый газ, вредят окружающей среде.

Важно также помнить, что по правилам нельзя выбрасывать крупные деревья в привычные контейнеры для бытовых отходов. Если мусор превышает размеры 0,5 метра в глубину, ширину или длину, он считается крупногабаритным и для него предназначены специальные контейнеры.

Каждый год в больших городах России открываются специальные пункты, куда жители могут сдавать свои елки. В таких местах эти отходы перерабатывают в щепу, которая затем используется для удобрения почвы в парках или как подстилка и корм для животных, в том числе в зоопарках. Отслужившая свое ель может найти новое применение и на даче — например, ее можно распилить на дрова.

Другим вариантом утилизации, который наиболее близок к естественному процессу, является закопка дерева в своем дворе. Таким образом, вы вернете его обратно в экосистему.

 

 

 

Уточнения

Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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