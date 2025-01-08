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Россиянам дали совет по хранению гирлянд не в сезон

1:17
Недвижимость

Чтобы новогодние гирлянды долго сохраняли свою работоспособность, важно правильно их хранить вне праздничного сезона. Об этом сообщил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Украшенное гирляндой дерево
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Украшенное гирляндой дерево

Гирлянды представляют собой электрические устройства, состоящие из проводов, светодиодов (либо лампочек) и пластиковых элементов. Срок службы гирлянды зависит как от качества используемых материалов, так и от условий ее эксплуатации. Обычно их срок службы составляет несколько лет, однако со временем пластиковая изоляция может начать разрушаться, а светодиоды могут терять яркость. Правильное хранение гирлянды существенно увеличивает ее долгосрочную эффективность.

Для того чтобы гирлянды долго сохраняли свои свойства, необходимо защитить их от влажности, резких перепадов температур и механических повреждений. Обвалить гирлянду следует аккуратно, избегая резких сгибов, после чего можно поместить ее в герметичный пакет или коробку. Хранить гирлянды рекомендуется в любом сухом помещении, которое защищено от влаги и морозов, передает "Лента.ру".

Уточнения

Гирля́нда — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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