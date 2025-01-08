Россиянам дали совет по хранению гирлянд не в сезон

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы новогодние гирлянды долго сохраняли свою работоспособность, важно правильно их хранить вне праздничного сезона. Об этом сообщил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Украшенное гирляндой дерево

Гирлянды представляют собой электрические устройства, состоящие из проводов, светодиодов (либо лампочек) и пластиковых элементов. Срок службы гирлянды зависит как от качества используемых материалов, так и от условий ее эксплуатации. Обычно их срок службы составляет несколько лет, однако со временем пластиковая изоляция может начать разрушаться, а светодиоды могут терять яркость. Правильное хранение гирлянды существенно увеличивает ее долгосрочную эффективность.

Для того чтобы гирлянды долго сохраняли свои свойства, необходимо защитить их от влажности, резких перепадов температур и механических повреждений. Обвалить гирлянду следует аккуратно, избегая резких сгибов, после чего можно поместить ее в герметичный пакет или коробку. Хранить гирлянды рекомендуется в любом сухом помещении, которое защищено от влаги и морозов, передает "Лента.ру".

Уточнения

Гирля́нда — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.



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