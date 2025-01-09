Уничтожение моли: 3 простых шага для защиты ваших вещей

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заметили маленькую белую или коричневую бабочку, или дырки на шерстяных вещах? Возможно, у вас завелась платяная моль. Это не просто неприятность, но и угроза для ваших любимых вещей — шуб, свитеров или мебели. Кроме того, моль может оставить продукты жизнедеятельности, вызывающие аллергию, дерматит или конъюнктивит.

Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая восковая моль

Но не переживайте! Есть несколько простых способов избавиться от этих насекомых и предотвратить их возвращение.

Шаг 1: генеральная уборка

Первое, что нужно сделать — провести тщательную уборку. Выньте все вещи из шкафов, отодвиньте мебель от стен и тщательно пропылесосьте полы, плинтусы и мебель. Обработайте все поверхности моющим средством, включая шкафы изнутри и снаружи. Это нужно, чтобы избавиться от яиц и личинок моли.

Если уборка кажется слишком сложной или занимает много времени, можно обратиться к профессиональным клинерам. Они возьмутся за уборку и дезинфекцию, а цена услуг варьируется от 3000 ₽.

Шаг 2: обработка средствами от моли

Когда все вокруг стало чистым, обработайте зараженные вещи и шкафы специальными аэрозолями от моли. Эти средства безопасны для людей и надежно уничтожают насекомых. Средняя цена баллона — около 200-300 ₽.

Шаг 3: профилактика и защита

Чтобы моль не вернулась, рекомендуется использовать защитные средства, например, секции от моли. Это пластиковые или картонные пластинки с подвесом, которые содержат средство для уничтожения моли и действуют несколько месяцев. Такие секции стоят около 170 ₽.

Также можно использовать пластины от моли. Их отличие от секций в том, что у них нет подвеса, и они просто кладутся в шкаф. Цена таких пластин — около 200 ₽.

Эти простые шаги помогут вам не только избавиться от моли, но и предотвратить её появление в будущем. Важный момент — не забывайте периодически проверять вещи и поддерживать чистоту, чтобы избежать повторного заражения.

Уточнения

Моль — представитель молей (под названием «моли» объединяют в нетаксономическую группу мелких насекомых из отряда чешуекрылых).



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