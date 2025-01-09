Кухня без лишних деталей: как спрятать все, что мешает

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая кухня — это место, где функциональность встречается с эстетикой. Однако бывают моменты, когда из-за строительных или сантехнических решений, такие как газовые трубы или пластиковые бутылки, пространство выглядит не так, как хотелось бы. Но не стоит переживать! Мы нашли два простых и эффективных способа скрыть эти элементы и сделать кухню более стильной.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кухня

ИДЕЯ № 1: скрыть газовую трубу

Газовая труба, особенно если она проходит прямо через столешницу, может сильно испортить внешний вид кухни.

Решение — маленькая накладная полочка для специй. Измерить высоту от столешницы до верхних ящиков (55 см), ширину — 17 см, чтобы полка полностью закрывала трубу, а глубину — 6,5 см для удобства размещения баночек со специями.

Как это сделать:

Вырезать детали для полки из щита по заранее выбранным размерам.

Шлифовать их наждачной бумагой для гладкости.

Соединить боковины, заднюю часть и полочки саморезами.

Для покраски использовать масло Gappa 0015.

Если труба расположена в углу, можно скрыть ее с помощью небольшого шкафа на столешнице. Это быстро, просто и эффективно.

ИДЕЯ № 2: как спрятать пластиковую бутыль с водой

Пластиковая бутыль с водой — это еще одна деталь, которая может нарушить гармонию в интерьере кухни. Вместо того чтобы искать место, где она будет менее заметной, я решила спрятать ее в коробе из картонной бочки.

Что для этого нужно:

Купить картонную бочку на «Авито» и разобрать ее.

Очистить картон от загрязнений и зашкурить металлические части.

Покрасить металлические детали грунтовкой и краской из баллончика.

Нарезала полукруглые рейки по 50 см, отшлифовать их и приклеить к поверхности бочки, создавая стильный внешний вид.

После высыхания сделать декоративные проплешины кистью, чтобы придать старинный вид.

Этот простой короб не только скрывает бутылку, но и придает интерьеру уют и оригинальность.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.