Кухня без лишних деталей: как спрятать все, что мешает

Каждая кухня — это место, где функциональность встречается с эстетикой. Однако бывают моменты, когда из-за строительных или сантехнических решений, такие как газовые трубы или пластиковые бутылки, пространство выглядит не так, как хотелось бы. Но не стоит переживать! Мы нашли два простых и эффективных способа скрыть эти элементы и сделать кухню более стильной.
Газовая труба, особенно если она проходит прямо через столешницу, может сильно испортить внешний вид кухни.
Решение — маленькая накладная полочка для специй. Измерить высоту от столешницы до верхних ящиков (55 см), ширину — 17 см, чтобы полка полностью закрывала трубу, а глубину — 6,5 см для удобства размещения баночек со специями.
Как это сделать:
Если труба расположена в углу, можно скрыть ее с помощью небольшого шкафа на столешнице. Это быстро, просто и эффективно.
Пластиковая бутыль с водой — это еще одна деталь, которая может нарушить гармонию в интерьере кухни. Вместо того чтобы искать место, где она будет менее заметной, я решила спрятать ее в коробе из картонной бочки.
Что для этого нужно:
Этот простой короб не только скрывает бутылку, но и придает интерьеру уют и оригинальность.
Кухня — помещение для приготовления пищи.
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