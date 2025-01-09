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Кухня без лишних деталей: как спрятать все, что мешает

2:18
Недвижимость

Каждая кухня — это место, где функциональность встречается с эстетикой. Однако бывают моменты, когда из-за строительных или сантехнических решений, такие как газовые трубы или пластиковые бутылки, пространство выглядит не так, как хотелось бы. Но не стоит переживать! Мы нашли два простых и эффективных способа скрыть эти элементы и сделать кухню более стильной.

Кухня
Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кухня

ИДЕЯ № 1: скрыть газовую трубу

Газовая труба, особенно если она проходит прямо через столешницу, может сильно испортить внешний вид кухни. 

Решение — маленькая накладная полочка для специй. Измерить высоту от столешницы до верхних ящиков (55 см), ширину — 17 см, чтобы полка полностью закрывала трубу, а глубину — 6,5 см для удобства размещения баночек со специями.

Как это сделать:

  • Вырезать детали для полки из щита по заранее выбранным размерам.
  • Шлифовать их наждачной бумагой для гладкости.
  • Соединить боковины, заднюю часть и полочки саморезами.
  • Для покраски использовать масло Gappa 0015.

Если труба расположена в углу, можно скрыть ее с помощью небольшого шкафа на столешнице. Это быстро, просто и эффективно.

ИДЕЯ № 2: как спрятать пластиковую бутыль с водой

Пластиковая бутыль с водой — это еще одна деталь, которая может нарушить гармонию в интерьере кухни. Вместо того чтобы искать место, где она будет менее заметной, я решила спрятать ее в коробе из картонной бочки.

Что для этого нужно:

  • Купить картонную бочку на «Авито» и разобрать ее.
  • Очистить картон от загрязнений и зашкурить металлические части.
  • Покрасить металлические детали грунтовкой и краской из баллончика.
  • Нарезала полукруглые рейки по 50 см, отшлифовать их и приклеить к поверхности бочки, создавая стильный внешний вид.
  • После высыхания сделать декоративные проплешины кистью, чтобы придать старинный вид.

Этот простой короб не только скрывает бутылку, но и придает интерьеру уют и оригинальность.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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