Не дайте клопам шанса: проверенные методы борьбы с вредителями

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас в доме появились клопы, не паникуйте. Хотя эти насекомые могут поселиться в любой квартире, даже самой чистой, важно действовать быстро, чтобы избежать дальнейших неприятностей. Клопы атакуют по ночам, и их укусы вызывают зуд, раздражение и аллергию. Особенно опасно, если они покусают маленького ребенка — покой в доме нарушится на несколько дней.

Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клоп постельный

Как избавиться от клопов: проверенные методы

Химические средства (инсектициды). Инсектициды — это мощные химические средства, которые уничтожают насекомых. Они могут быть в форме аэрозоля, порошка или раствора. При этом можно либо обрабатывать квартиру самостоятельно, либо пригласить профессионалов. Но важно помнить, что если долго использовать одно и то же средство, клопы могут выработать иммунитет. Лучше чередовать препараты для уверенности в их эффективности. Температура и голод. Клопы не выживают при определенных температурных режимах. При температуре 45 °C взрослые особи погибают за полтора часа, а яйца — за 8 часов. Если температура поднимется до 50 °C, все насекомые и их яйца погибнут мгновенно. Для этого можно использовать парогенератор или фен, а постельное белье — прогладить горячим утюгом. Для борьбы с клопами можно воспользоваться и холодом. При температуре -20 °C они погибают за три часа. Вы можете вынести матрасы, подушки и ковры на мороз, чтобы уничтожить всех вредителей. Упаковка мебели в полиэтилен. Если клопы поселились в мебели, можно упаковать ее в полиэтилен и герметично проклеить. Оставьте ее в таком виде на 13-14 месяцев — за это время насекомые погибнут от голода. Народные средства. Хотя народные методы не убивают клопов, они могут помочь отпугнуть их. Уксус (9%) — один из таких средств. Он эффективно отпугивает насекомых, если регулярно смазывать плинтусы, щели и протирать окна. Также хорошо работают растения, такие как полынь, пижма, лаванда и мята. Порошок из этих растений можно раскладывать в щелях, а их эфирные масла использовать в диффузорах для отпугивания клопов. Профилактика и защита. Чтобы избежать появления клопов в будущем, регулярно проверяйте постельные принадлежности и мебель на наличие этих насекомых. Если замечены признаки заражения, принимайте меры сразу, чтобы не довести ситуацию до критической.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.



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