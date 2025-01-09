5 способов вернуть холодильнику первозданную чистоту за 15 минут

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда холодильник теряет свою первоначальную чистоту, это может стать настоящей проблемой. Вместо того чтобы дожидаться момента, когда его состояние станет критичным, просто следуйте нескольким простым рекомендациям.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

Очищение холодильника не только помогает улучшить его внешний вид, но и предотвращает развитие бактерий, неприятных запахов и накопление жира.

Чем и как мыть холодильник

1. Мыльный раствор

Это один из самых простых и эффективных способов. Возьмите 72% хозяйственное мыло, вспеньте его в теплой воде и нанесите на поверхности холодильника. Через 20 минут протрите губкой. Хозяйственное мыло не только справляется с загрязнениями, но и убивает бактерии.

2. Средство для мытья посуды

Для удаления жировых пятен идеально подойдет раствор из трех столовых ложек средства на литр воды. Смочите поверхность и оставьте на пять минут. Этот раствор эффективно расщепляет жир, избавляя вас от трудных пятен.

3. Содовый раствор

Смешайте соду с теплой водой в пропорции 1:1 (можно добавить больше воды, чтобы не повредить поверхность холодильника). Сода очищает и устраняет запахи, не оставляя следов.

4. Зубная паста

Если у вас есть старые пятна, которые не удаляются обычными средствами, попробуйте использовать зубную пасту. Нанесите тонкий слой на загрязнение, подождите несколько минут и аккуратно протрите. Этот способ подойдет для стойких пятен.

5. Удаление наклеек и следов от маркеров

Чтобы оттереть старые наклейки, начните с того, чтобы размягчить их теплой водой. Затем используйте спирт или жидкость для снятия лака. Работайте аккуратно, чтобы не повредить поверхность холодильника. Если это следы от маркера или фломастера на водной основе, достаточно применить мыльный раствор. Для перманентных маркеров используйте растворитель, но имейте в виду, что это может повредить покрытие.

Советы по уходу за холодильником

Периодически очищайте холодильник, чтобы избежать накопления грязи и неприятных запахов.

Убирайте все продукты, которые теряют срок годности, чтобы они не загрязняли поверхности.

При уборке не забывайте про резинки на дверцах: они могут накапливать грязь и влагу, что приводит к неприятным запахам.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.