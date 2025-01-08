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Не любите убираться? Эти советы помогут вам быстро привести дом в порядок

3:01
Недвижимость

Уборка может быть делом неприятным, особенно если она откладывается на потом. Но есть способы сделать процесс проще и эффективнее, особенно если вы не любите тратить на это много времени. Вот несколько проверенных советов, которые помогут вам поддерживать порядок без лишних усилий.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Два типа уборки: поддерживающая и генеральная

Для начала определитесь, какой тип уборки вам подходит: поддерживающая или генеральная.

Поддерживающая уборка — это регулярная уборка, проводимая два-три раза в месяц. Она помогает избежать накопления грязи и беспорядка, сохраняя порядок в доме. Такой подход значительно облегчает генеральную уборку и не дает квартире превратиться в хаос.

Генеральная уборка — более трудоемкая и всеобъемлющая. Ее проводят раз в 3-6 месяцев, чтобы избавиться от аллергенов, пыли и старых загрязнений, а также продлить срок службы мебели и других вещей. Важно, чтобы после генеральной уборки квартира выглядела безупречно, а чистота сохранялась как можно дольше.

Как спланировать генеральную уборку

Чтобы генеральная уборка не стала мучением и не затянулась, разработайте для нее четкий план. Вот что нужно сделать:

  • Разбор вещей. Избавьтесь от ненужных предметов, подумайте, удобно ли вам хранить оставшееся. Купите контейнеры или корзины для удобного хранения.
  • Мытье поверхностей. Обработайте все поверхности, включая шкафы, полки, столы.
  • Чистка полов. Важно вымыть все напольные покрытия, будь то плитка, линолеум или ламинат.
  • Технику на чистку. Почистите микроволновку, плиту, холодильник и другую бытовую технику.
  • Декор и мебель. Не забудьте протереть люстры, светильники, почистить ковры и мебельные чехлы.
  • Мытье окон. Окна — важная часть генеральной уборки, чтобы дом выглядел свежим и светлым.

Поддерживающая уборка: ключ к долгосрочной чистоте

Многие думают, что если сделать генеральную уборку, поддерживающая больше не нужна. Однако это не так! Чтобы квартира оставалась чистой, нужно поддерживать порядок каждый день. Вот несколько простых привычек, которые помогут:

  • Убирайте вещи на место сразу. Чем чаще это делать, тем меньше будет беспорядка в квартире.
  • Протирайте поверхности по мере использования. Не ждите, пока на них соберется пыль.
  • Подметайте мусор каждый день. Это поможет избежать накопления грязи и сохранит чистоту на долгое время.

Даже если у вас есть несколько крупных предметов для уборки, например, большая гора посуды, всегда проще делать это постепенно. Таким образом, уборка не будет казаться такой трудной и займёт меньше времени.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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