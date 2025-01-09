Секреты выбора стиральной машины, которая прослужит долго

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При выборе стиральной машины сталкиваешься с множеством вопросов. Какую модель выбрать? Какая лучше подойдёт для вашего дома? Давайте разберемся.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Стиральная машина

Вертикальная или фронтальная загрузка

Есть два типа машинок, которые отличаются по способу загрузки белья: с вертикальной и с горизонтальной загрузкой.

Машины с вертикальной загрузкой открываются сверху. Это отличное решение для маленьких помещений, например, тесных ванных, где каждый сантиметр имеет значение. Эти модели легко устанавливаются в ограниченных пространствах.

С другой стороны, горизонтальная загрузка — это машины с люком на передней панели. У них удобнее загружать белье, и они часто более вместительные. Выбор зависит от ваших предпочтений и особенностей ванной комнаты или кухни.

Как выбрать подходящую модель

Габариты и место установки. Измерьте пространство, где будет стоять стиральная машина. Если у вас небольшая ванная или кухня, стоит обратить внимание на вертикальную модель или компактную фронтальную машину. Если планируете встраивать её в кухонный гарнитур, выбирайте модель с возможностью встроенной установки.

Грузоподъёмность. Для одного человека или небольшой семьи хватит модели с загрузкой 5-8 кг. Но если вы часто стираете большие объёмы белья, лучше взять машину с более ёмким баком.

Инверторный мотор. Он делает работу машины более тихой и энергоэффективной. Если хотите, чтобы стиралка служила дольше, выбирайте машину с инверторным мотором.

Скорость отжима. Для большинства пользователей оптимальна скорость 1000 оборотов в минуту. Если вы не любите сушить вещи, выбирайте модель с функцией сушки.

Функции для бережной стирки. Некоторые стиральные машины оснащены системой стирки с пузырьками, что помогает бережно обращаться с тканями. Если не любите гладить, обратите внимание на машины с функцией подачи пара.

Важное замечание

Слышали ли вы о проблемах с вертикальными машинками? Некоторые пользователи отмечают, что из-за плотного расположения деталей внутри такие стиральные машины могут повреждаться во время отжима.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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