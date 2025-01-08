Стирка, которая продлевает жизнь одежде: 5 простых правил

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что после стирки любимая вещь садится, линяет или теряет форму. Это случается не из-за плохого качества ткани, а по причине неправильного ухода. Если придерживаться нескольких простых правил, можно значительно продлить срок службы одежды и избежать неприятных сюрпризов.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Стиральная машина

Разбирайтесь в бирках

Первое, на что стоит обратить внимание — это бирки. Символы на них подскажут, как правильно стирать, сушить и гладить вещь. Например, не стоит стирать деликатные ткани при высокой температуре. Пренебрежение этим советом может привести к тому, что одежда сядет или потеряет цвет.

Сортируйте вещи правильно

Ошибки при сортировке — одна из самых частых причин повреждения одежды. Некоторые вещи, например, нижнее белье и джинсы, хотя и имеют одинаковые параметры стирки, не стоит стирать вместе. Это не только может привести к окрашиванию белья, но и нарушить гигиенические нормы. Также не смешивайте деликатные ткани с более грубыми, например, шелк с синтетикой.

Лучше всего разделять одежду по цветам — белая, черная и цветная. Также учитывайте степень загрязнения — сильно грязные вещи требуют другого режима стирки. Важно помнить, что детская одежда требует отдельного ухода, так как она изготавливается из более нежных тканей и нуждается в особых средствах.

Выбирайте правильные режимы стирки

Каждая стиральная машина имеет множество настроек, и важно подобрать нужный режим для разных типов тканей. Например, режимы для шерсти, шелка или деликатных тканей должны быть мягкими и не перегревать воду. Если выбрать неправильный режим, можно испортить ткань, вызвать выцветание или оставить пятна.

Для более тщательной очистки можно использовать дополнительные функции, такие как предварительная стирка, легкая глажка или экономичная стирка. Последняя позволяет сэкономить воду и электроэнергию, если вещи не очень грязные.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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