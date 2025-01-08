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Засор в раковине? Узнайте, как прочистить трубы без разборки сифона

2:12
Недвижимость

Засор в раковине — это проблема, с которой сталкиваются почти все, особенно если у вас нестандартная конструкция труб или в доме часто моют крупы без дуршлага. Проблема усугубляется, когда в трубы попадают не только остатки еды, но и жир, волосы, мыльная пена, а время от времени накопленные "камешки" становятся причиной серьезного засора.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Но есть ли способ решить эту проблему быстро и без разборки сифона? Да, и есть несколько эффективных методов.

Методы, которые не сработают

  1. Горячая вода
    Многие пытаются решить проблему, просто заливая горячую воду в слив. Однако, по опыту, это лишь частично растворяет жир, но не избавляет от остального мусора в трубах.
  2. Вантуз
    Этот старый добрый инструмент может помочь в решении проблемы, но лишь на короткий срок. Вантуз механически "проталкивает" остатки пищи, но, как правило, эффект не длится долго. При этом обязательно следует добавить горячую воду, чтобы улучшить результат.
  3. Сода и соль
    Смешав соду и соль в пропорции 2:1, можно попробовать очистить трубы. Эта смесь может справиться с жиром, но от других загрязнений она не помогает.
  4. Уксус и сода
    Классический советский метод, когда в слив засыпают несколько ложек соды, а сверху заливают уксусом. С этим способом можно справиться с жировыми отложениями, но для остальной грязи он не даст должного эффекта.

Проверенные способы прочистки засора

Профилактика — лучший способ борьбы с засором

Самый эффективный метод — это профилактика. Регулярно чистите слив, чтобы избежать накопления жира и грязи. Простой и недорогой способ — использовать сетку для слива. Она поможет предотвратить попадание крупных частиц пищи в трубы.

Проверенные средства

Иногда для более сложных засоров стоит использовать специализированные средства для чистки труб. Они не только растворяют жир, но и очищают от других загрязнений. Главное — не переборщить с количеством средства и использовать его по инструкции.

Уточнения

Сифон (сантехника) — элемент слива раковины, гидрозаслон, препятствующий проникновению неприятных запахов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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