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Натуральный ароматизатор своими руками: избавьтесь от неприятных запахов в туалете на 2 недели

1:51
Недвижимость

В совмещённых санузлах часто возникает проблема с неприятными запахами сырости и затхлости, которые трудно устранить с помощью обычных средств. Многие покупные освежители воздуха содержат химические компоненты, которые могут быть небезопасны для здоровья и не всегда подходят для людей с аллергией.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Существует эффективный и экологичный способ создать натуральный ароматизатор своими руками. Для изготовления такого ароматизатора вам понадобятся:

  • жидкое мыло или гель для душа с приятным запахом;
  • пищевая сода;
  • порошковый желатин;
  • эфирное масло или жидкость для аромалампы (по желанию);
  • пищевая краска для кондитерских изделий (по желанию);
  • большая ёмкость.

Как сделать

  1. Смешайте мыльную основу с содой, желатином и эфирным маслом. Количество желатина можно варьировать в зависимости от желаемой консистенции.
  2. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородного состояния и перелейте смесь в форму для льда или кондитерский мешок.
  3. Оставьте ароматизатор в холодильнике на ночь, чтобы он застыл. В результате у вас получится твёрдая таблетка.
  4. Поместите готовый ароматизатор в бачок унитаза в полиэтиленовом пакете, предварительно сделав в нём несколько небольших отверстий.

Этот способ позволяет таблетке растворяться медленно, что обеспечивает более длительное действие. Обычно одной порции такого ароматизатора хватает на две недели.

Ароматизатор будет постепенно растворяться, по туалету в это время будет распространяться нежный и приятный запах. Такая самодельная ароматическая таблетка безопасен для здоровья, не вызывает аллергических реакций и подходит для людей с чувствительной кожей.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). 

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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