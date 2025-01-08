Натуральный ароматизатор своими руками: избавьтесь от неприятных запахов в туалете на 2 недели

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В совмещённых санузлах часто возникает проблема с неприятными запахами сырости и затхлости, которые трудно устранить с помощью обычных средств. Многие покупные освежители воздуха содержат химические компоненты, которые могут быть небезопасны для здоровья и не всегда подходят для людей с аллергией.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Существует эффективный и экологичный способ создать натуральный ароматизатор своими руками. Для изготовления такого ароматизатора вам понадобятся:

жидкое мыло или гель для душа с приятным запахом;

пищевая сода;

порошковый желатин;

эфирное масло или жидкость для аромалампы (по желанию);

пищевая краска для кондитерских изделий (по желанию);

большая ёмкость.

Как сделать

Смешайте мыльную основу с содой, желатином и эфирным маслом. Количество желатина можно варьировать в зависимости от желаемой консистенции. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородного состояния и перелейте смесь в форму для льда или кондитерский мешок. Оставьте ароматизатор в холодильнике на ночь, чтобы он застыл. В результате у вас получится твёрдая таблетка. Поместите готовый ароматизатор в бачок унитаза в полиэтиленовом пакете, предварительно сделав в нём несколько небольших отверстий.

Этот способ позволяет таблетке растворяться медленно, что обеспечивает более длительное действие. Обычно одной порции такого ароматизатора хватает на две недели.

Ароматизатор будет постепенно растворяться, по туалету в это время будет распространяться нежный и приятный запах. Такая самодельная ароматическая таблетка безопасен для здоровья, не вызывает аллергических реакций и подходит для людей с чувствительной кожей.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.





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