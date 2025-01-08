Сохраните деревянные полы в бане надолго: простой домашний рецепт обработки древесины

Владельцы бань часто сталкиваются с необходимостью менять деревянные полы каждые несколько лет из-за их быстрого гниения, что связано с высокой влажностью и температурой. Для продления срока службы досок можно использовать специальные средства для их обработки.

Однако такие химические составы, как лаки и пропитки, могут содержать формальдегид, смолы и другие токсичные вещества, а также создавать плёнку на поверхности дерева, препятствующую воздухообмену. Кроме того, их сложно удалить.

Поэтому лучше использовать натуральные и безопасные домашние средства, которые можно сделать самостоятельно. Мы с этой целью предлагаем попробовать вам следующий рецепт: смешать 250 граммов борного порошка с 5 литрами воды и пропитать этим раствором сухие доски.

Важно отметить, что не рекомендуется покрывать пол олифой, так как она может размягчаться при высокой температуре и выделяться из дерева каплями.

Как показывает практика, регулярное использование этого средства каждые два месяца поможет сохранить древесину чистой и долговечной, предотвращая её гниение.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).



Пол — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.



Древеси́на - в обыденной жизни и технике древесиной называют внутреннюю часть дерева, лежащую под корой;





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