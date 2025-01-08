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Как сэкономить кучу денег? В эти часы обязательно стоит выключать радиаторы

2:08
Недвижимость

Хотите сократить расходы на отопление в семейном бюджете, сохранив при этом комфортную температуру в доме? Тогда следует знать, когда эффективно выключать радиаторы в домашних условиях.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Практические советы

1. Выключайте радиаторы ночью. Температура для комфортного сна составляет 16-18 °C, а одеяла помогают сохранить тепло. Снижение температуры в спальне и других комнатах ночью уменьшает расходы.

2. Отключайте отопление во время отсутствия. Когда дом пуст (в рабочее время или на выходных), нет смысла отапливать его на полную мощность. Используйте программируемые термостаты для автоматизации этих процессов.

3. Выключайте радиаторы в неиспользуемых комнатах. Например, в гостевых комнатах можно поддерживать минимальную температуру или совсем отключить отопление.

4. Отключайте радиаторы при проветривании. Во время проветривания тепло из помещения уходит быстрее, поэтому перед открытием окон выключите отопление, чтобы не терять энергию впустую.

Дополнительные меры для экономии тепла

Используйте термостатические головки. Они позволяют гибко регулировать температуру в каждой комнате, что снижает потребление энергии.

Утепляйте окна и двери. Утечка тепла — частая проблема, особенно в старых домах. Используйте уплотнительные ленты или замените старые окна на энергоэффективные.

Используйте солнечное тепло. Днем открывайте шторы и жалюзи, чтобы впустить солнечные лучи. Ночью закрывайте их, чтобы удержать тепло внутри.

Обслуживайте котел и радиаторы. Регулярная чистка и проверка отопительной системы повышают её эффективность и снижают расходы.

Сравнивайте предложения поставщиков энергии. Не забывайте искать более выгодные тарифы у разных поставщиков, чтобы платить меньше за отопление, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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