Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости

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1:13
Недвижимость

Известковый налёт на краях унитаза — знакомая проблема, которую решают далеко не все химические средства. Но выход есть: простой и экономичный метод с использованием обычного уксуса.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Как очистить унитаз

  1. Подготовьте уксус. Налейте 150-200 мл уксуса в кастрюлю и слегка подогрейте.
  2. Пропитайте бумагу. Разорвите кухонные полотенца на небольшие части и замочите их в теплом уксусе.
  3. Обработайте поверхность. Наложите пропитанные кусочки на края унитаза, особенно в местах с сильным налетом.
  4. Оставьте на час. Для более сложных загрязнений процедуру можно повторить.
  5. После этого потрите поверхность щеткой с жёсткой щетиной. Особое внимание уделите труднодоступным местам под краем унитаза.

Для лучшего результата используйте ёршик с дополнительной щёткой для обработки краев.

Почему уксус эффективен?

Уксус растворяет минеральные отложения благодаря кислотной реакции. Это безопасное и дешевое средство по сравнению с большинством магазинных продуктов.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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