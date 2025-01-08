Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости

Известковый налёт на краях унитаза — знакомая проблема, которую решают далеко не все химические средства. Но выход есть: простой и экономичный метод с использованием обычного уксуса.
Для лучшего результата используйте ёршик с дополнительной щёткой для обработки краев.
Уксус растворяет минеральные отложения благодаря кислотной реакции. Это безопасное и дешевое средство по сравнению с большинством магазинных продуктов.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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