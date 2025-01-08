Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Известковый налёт на краях унитаза — знакомая проблема, которую решают далеко не все химические средства. Но выход есть: простой и экономичный метод с использованием обычного уксуса.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Как очистить унитаз

Подготовьте уксус. Налейте 150-200 мл уксуса в кастрюлю и слегка подогрейте. Пропитайте бумагу. Разорвите кухонные полотенца на небольшие части и замочите их в теплом уксусе. Обработайте поверхность. Наложите пропитанные кусочки на края унитаза, особенно в местах с сильным налетом. Оставьте на час. Для более сложных загрязнений процедуру можно повторить. После этого потрите поверхность щеткой с жёсткой щетиной. Особое внимание уделите труднодоступным местам под краем унитаза.

Для лучшего результата используйте ёршик с дополнительной щёткой для обработки краев.

Почему уксус эффективен?

Уксус растворяет минеральные отложения благодаря кислотной реакции. Это безопасное и дешевое средство по сравнению с большинством магазинных продуктов.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.