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Огромная польза: просто начните замачивать туалетную бумагу в уксусе

1:24
Недвижимость

Уксус — универсальный помощник в хозяйстве. Мы привыкли использовать его для уборки, устранения налёта и неприятных запахов. Но зачем пропитывать уксусом туалетную бумагу?

Понос
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Понос

Этот простой метод значительно упростит очистку унитаза и обеспечит идеальную гигиену, пишет журнал Receptar.

Как это сделать

  1. Выберите уксус. Лучше всего подойдет восьмипроцентный белый уксус.
  2. Подготовьте бумагу. Отрывайте полоски туалетной бумаги, сложите их пополам и пропитайте уксусом.
  3. Разложите бумагу вдоль внутренней поверхности унитаза, особенно в местах скопления налета.
  4. Дайте подействовать. Оставьте уксус минимум на 30 минут, а лучше — на ночь.
  5. После этого достаточно смыть бумагу и пройтись щеткой. Унитаз будет блестеть, а неприятный запах исчезнет.

Природная альтернатива

Этот метод экологичен и экономичен. Уксус — натуральное средство, которое эффективно растворяет известковый налёт, устраняет бактерии и предотвращает образование запахов.

Если хотите поддерживать унитаз в чистоте постоянно, используйте улучшение: поставьте пластиковую бутылку с уксусом в бачок для воды. С каждым смывом слабый раствор уксусной кислоты будет очищать поверхность унитаза.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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