Огромная польза: просто начните замачивать туалетную бумагу в уксусе

Уксус — универсальный помощник в хозяйстве. Мы привыкли использовать его для уборки, устранения налёта и неприятных запахов. Но зачем пропитывать уксусом туалетную бумагу?
Этот простой метод значительно упростит очистку унитаза и обеспечит идеальную гигиену, пишет журнал Receptar.
Этот метод экологичен и экономичен. Уксус — натуральное средство, которое эффективно растворяет известковый налёт, устраняет бактерии и предотвращает образование запахов.
Если хотите поддерживать унитаз в чистоте постоянно, используйте улучшение: поставьте пластиковую бутылку с уксусом в бачок для воды. С каждым смывом слабый раствор уксусной кислоты будет очищать поверхность унитаза.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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