Огромная польза: просто начните замачивать туалетную бумагу в уксусе

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уксус — универсальный помощник в хозяйстве. Мы привыкли использовать его для уборки, устранения налёта и неприятных запахов. Но зачем пропитывать уксусом туалетную бумагу?

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Понос

Этот простой метод значительно упростит очистку унитаза и обеспечит идеальную гигиену, пишет журнал Receptar.

Как это сделать

Выберите уксус. Лучше всего подойдет восьмипроцентный белый уксус. Подготовьте бумагу. Отрывайте полоски туалетной бумаги, сложите их пополам и пропитайте уксусом. Разложите бумагу вдоль внутренней поверхности унитаза, особенно в местах скопления налета. Дайте подействовать. Оставьте уксус минимум на 30 минут, а лучше — на ночь. После этого достаточно смыть бумагу и пройтись щеткой. Унитаз будет блестеть, а неприятный запах исчезнет.

Природная альтернатива

Этот метод экологичен и экономичен. Уксус — натуральное средство, которое эффективно растворяет известковый налёт, устраняет бактерии и предотвращает образование запахов.

Если хотите поддерживать унитаз в чистоте постоянно, используйте улучшение: поставьте пластиковую бутылку с уксусом в бачок для воды. С каждым смывом слабый раствор уксусной кислоты будет очищать поверхность унитаза.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.



Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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