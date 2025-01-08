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Вот что произойдёт, если не выключать телефон раз в неделю

1:14
Недвижимость

Сегодня мы не представляем жизнь без смартфонов — они делают общение доступным и помогают в быту. Однако, постоянное использование устройств может представлять риски для безопасности и производительности.

Телефон
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Телефон

Один из простых способов защитить себя и свой телефон — регулярно выключать его полностью хотя бы раз в неделю.

Почему стоит выключать телефон

Безопасность данных. Регулярное выключение помогает бороться с кибератаками. Многие вредоносные программы прекращают свою активность после перезапуска устройства.

Устранение ошибок. Постепенное накопление мелких сбоев может снизить производительность телефона. Перезапуск помогает вернуть системе стабильность.

Ускорение работы. Очистка временных файлов делает телефон более отзывчивым.

Продление срока службы аккумулятора. Перезапуск снижает нагрузку на батарею и предотвращает её перегрев.

Выключение телефона полезно не только для него, но и для вас. Это возможность на время отдохнуть от постоянного потока уведомлений и заботиться о своей конфиденциальности, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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