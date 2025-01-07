Этот трюк сэкономит вам кучу денег: он устранит известковый налёт даже внутри крана

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Недвижимость

Известковый налёт на кране — неприятная проблема, которая портит вид сантехники и со временем может привести к её поломке.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Вызывать мастера не всегда удобно, да и стоит это недёшево. Однако есть простой способ справиться с налетом самостоятельно, используя обычный белый уксус.

Смешайте уксус и воду в равных пропорциях, налейте в пульверизатор и распылите на поверхность крана. Смесь подействует через несколько минут.

После этого протрите кран тряпкой или счистите налёт щёткой. Результат вас приятно удивит! Чтобы налёт больше не появлялся, рекомендуется регулярно очищать сантехнику таким способом, пишет журнал Receptar.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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