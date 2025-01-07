Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не торопитесь избавляться от старого Galaxy! Samsung показывает, что старые устройства могут быть ценными даже спустя годы.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Samsung Galaxy S4

Компания сосредоточилась на выгодных предложениях по программе trade-in, предлагая владельцам старых моделей Galaxy и других брендов одни из лучших цен на рынке.

Сколько можно заработать?

Galaxy Z Fold 3 — $1000

Galaxy S22 Ultra 5G — $800

Galaxy Note 20 Ultra 5G — $800

Galaxy S9 — $500

Эти суммы значительно превышают предложения конкурентов и сторонних ритейлеров. Apple, Google и Amazon не могут предложить таких выгодных условий: за тот же Galaxy S8 Plus Samsung платит $300, тогда как Amazon предлагает всего $5.

Samsung объясняет щедрость желанием удержать пользователей в своей экосистеме. Высокие цены на trade-in становятся дополнительным стимулом для покупки новых флагманов, таких как Galaxy S24 Ultra, и мотивируют пользователей дольше оставаться с брендом.

С учётом продления сроков поддержки программного обеспечения до 5-7 лет, владельцы телефонов Samsung получают ещё больше ценности от своих устройств. Это стратегический ход, который укрепляет лояльность клиентов и выделяет Samsung на фоне конкурентов.

Уточнения

Samsung Group — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году.



Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.