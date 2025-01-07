Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства

Не торопитесь избавляться от старого Galaxy! Samsung показывает, что старые устройства могут быть ценными даже спустя годы.
Компания сосредоточилась на выгодных предложениях по программе trade-in, предлагая владельцам старых моделей Galaxy и других брендов одни из лучших цен на рынке.
Galaxy Z Fold 3 — $1000
Galaxy S22 Ultra 5G — $800
Galaxy Note 20 Ultra 5G — $800
Galaxy S9 — $500
Эти суммы значительно превышают предложения конкурентов и сторонних ритейлеров. Apple, Google и Amazon не могут предложить таких выгодных условий: за тот же Galaxy S8 Plus Samsung платит $300, тогда как Amazon предлагает всего $5.
Samsung объясняет щедрость желанием удержать пользователей в своей экосистеме. Высокие цены на trade-in становятся дополнительным стимулом для покупки новых флагманов, таких как Galaxy S24 Ultra, и мотивируют пользователей дольше оставаться с брендом.
С учётом продления сроков поддержки программного обеспечения до 5-7 лет, владельцы телефонов Samsung получают ещё больше ценности от своих устройств. Это стратегический ход, который укрепляет лояльность клиентов и выделяет Samsung на фоне конкурентов.
Samsung Group — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году.
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
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