Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет похолодания в XIX веке: вулкан и его глобальные последствия
Потеря в €100 млрд — отказ от российского газа обернётся для Европы серьёзными убытками
4 главных ошибки в макияже для глаз и как их избежать
Виктория Боня заявила, что Майами — красивый, но не уровень Бузовой
Метапневмовирус: что нужно знать об инфекции и как защититься от неё
Стоит ли переплачивать за аэрогриль? Раскрываем секреты!
Плоский живот без стрессов: как включить в день полезные привычки
Лайфхаки при посещении Парка Cказов под Екатеринбургом
Самые дружелюбные породы собак: кому отдать предпочтение

Секреты долговечности кофеварки: что стоит знать о чистке

2:20
Недвижимость

Кофеварка — это не просто бытовой прибор, а настоящий помощник в утренней рутине. Однако, чтобы она служила вам долго и не теряла своих качеств, нужно правильно за ней ухаживать. Как часто нужно чистить кофеварку, какие средства использовать и чего стоит избегать? Давайте разберемся.

Кофемашина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Кофемашина

Почему чистка кофеварки важна

Если пренебрегать чисткой, со временем кофеварка начнёт терять свою эффективность, а кофе — вкус. Накипь забивает трубки и фильтры, что снижает температуру воды, а частицы кофе и молока образуют налёт, который портит вкус напитка. Заброшенная кофеварка также становится источником бактерий.

Как часто чистить кофеварку

Чистить кофеварку нужно регулярно. После каждой варки рекомендуется протереть устройство, чтобы убрать остатки кофе и влаги. Если вы приобрели б/у аппарат, то его стоит тщательно промыть сразу после покупки. А вот если в вашей кофеварке есть капучинатор, его следует очищать каждый день, используя специальное средство для молочной системы.

Важно: не забывайте чистить фильтры, холдеры и поддоны, а капучинатор — после каждого использования.

Как правильно чистить кофеварку

Для механической чистки используйте мягкие кисточки, салфетки и тряпки. Для избавления от накипи используйте кислые средства, такие как лимонная кислота, которые эффективно справляются с отложениями в бойлере. Для удаления кофейных масел из рожковых кофеварок лучше подходят щелочные средства, которые легко удаляют жирный налёт.

В автоматических машинах можно использовать чистящие таблетки, а для молочной системы — специальные жидкости. Эти средства можно добавить в бак или в специальный отсек, после чего запустить очистку.

Чего не стоит использовать для чистки

Есть несколько веществ, которые категорически не подходят для чистки кофеварки. Например, уксус — он разрушает металлы и силиконовые уплотнители, а его запах портит вкус кофе. Таблетки для зубных протезов или стиральный порошок тоже могут повредить устройство. Лучше избегать использования таких средств.

Уточнения

Кофеварка — устройство для приготовления кофе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Наука и техника
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Лайфхаки при посещении Парка Cказов под Екатеринбургом
Самые дружелюбные породы собак: кому отдать предпочтение
Калифорний — почему этот искусственный металл так высоко ценится на рынке
Нужна ли разминка перед тренировкой: можно ли пропустить этот этап
Посев моркови под зиму: как подготовить грядку
Зачем нужно регулярно рыхлить почву
Секрет наваристой солянки от шеф-повара — идеальное блюдо для январских выходных
Основные ошибки при выращивании свёклы
Ледяные дрейфы и их тайны: Арктика снова ставит вопросы перед учёными
Почему на огурцах проявляются нежелательные явления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.