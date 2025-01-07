Секреты долговечности кофеварки: что стоит знать о чистке

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кофеварка — это не просто бытовой прибор, а настоящий помощник в утренней рутине. Однако, чтобы она служила вам долго и не теряла своих качеств, нужно правильно за ней ухаживать. Как часто нужно чистить кофеварку, какие средства использовать и чего стоит избегать? Давайте разберемся.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Кофемашина

Почему чистка кофеварки важна

Если пренебрегать чисткой, со временем кофеварка начнёт терять свою эффективность, а кофе — вкус. Накипь забивает трубки и фильтры, что снижает температуру воды, а частицы кофе и молока образуют налёт, который портит вкус напитка. Заброшенная кофеварка также становится источником бактерий.

Как часто чистить кофеварку

Чистить кофеварку нужно регулярно. После каждой варки рекомендуется протереть устройство, чтобы убрать остатки кофе и влаги. Если вы приобрели б/у аппарат, то его стоит тщательно промыть сразу после покупки. А вот если в вашей кофеварке есть капучинатор, его следует очищать каждый день, используя специальное средство для молочной системы.

Важно: не забывайте чистить фильтры, холдеры и поддоны, а капучинатор — после каждого использования.

Как правильно чистить кофеварку

Для механической чистки используйте мягкие кисточки, салфетки и тряпки. Для избавления от накипи используйте кислые средства, такие как лимонная кислота, которые эффективно справляются с отложениями в бойлере. Для удаления кофейных масел из рожковых кофеварок лучше подходят щелочные средства, которые легко удаляют жирный налёт.

В автоматических машинах можно использовать чистящие таблетки, а для молочной системы — специальные жидкости. Эти средства можно добавить в бак или в специальный отсек, после чего запустить очистку.

Чего не стоит использовать для чистки

Есть несколько веществ, которые категорически не подходят для чистки кофеварки. Например, уксус — он разрушает металлы и силиконовые уплотнители, а его запах портит вкус кофе. Таблетки для зубных протезов или стиральный порошок тоже могут повредить устройство. Лучше избегать использования таких средств.

Уточнения

Кофеварка — устройство для приготовления кофе.



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