Секреты долговечности кофеварки: что стоит знать о чистке

Кофеварка — это не просто бытовой прибор, а настоящий помощник в утренней рутине. Однако, чтобы она служила вам долго и не теряла своих качеств, нужно правильно за ней ухаживать. Как часто нужно чистить кофеварку, какие средства использовать и чего стоит избегать? Давайте разберемся.
Если пренебрегать чисткой, со временем кофеварка начнёт терять свою эффективность, а кофе — вкус. Накипь забивает трубки и фильтры, что снижает температуру воды, а частицы кофе и молока образуют налёт, который портит вкус напитка. Заброшенная кофеварка также становится источником бактерий.
Чистить кофеварку нужно регулярно. После каждой варки рекомендуется протереть устройство, чтобы убрать остатки кофе и влаги. Если вы приобрели б/у аппарат, то его стоит тщательно промыть сразу после покупки. А вот если в вашей кофеварке есть капучинатор, его следует очищать каждый день, используя специальное средство для молочной системы.
Важно: не забывайте чистить фильтры, холдеры и поддоны, а капучинатор — после каждого использования.
Для механической чистки используйте мягкие кисточки, салфетки и тряпки. Для избавления от накипи используйте кислые средства, такие как лимонная кислота, которые эффективно справляются с отложениями в бойлере. Для удаления кофейных масел из рожковых кофеварок лучше подходят щелочные средства, которые легко удаляют жирный налёт.
В автоматических машинах можно использовать чистящие таблетки, а для молочной системы — специальные жидкости. Эти средства можно добавить в бак или в специальный отсек, после чего запустить очистку.
Есть несколько веществ, которые категорически не подходят для чистки кофеварки. Например, уксус — он разрушает металлы и силиконовые уплотнители, а его запах портит вкус кофе. Таблетки для зубных протезов или стиральный порошок тоже могут повредить устройство. Лучше избегать использования таких средств.
Кофеварка — устройство для приготовления кофе.
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