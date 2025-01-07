Стоит ли переплачивать за аэрогриль? Раскрываем секреты!

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы собираетесь купить фритюрницу или аэрогриль, чтобы готовить здоровую и вкусную еду, но есть несколько важных деталей, которые продавцы часто умалчивают. Хотите знать, какие подводные камни скрывают популярные модели? Мы расскажем об этом.

Фото: flickr.com by woodleywonderworks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грибы и кабачки на гриле

Высокая стоимость устройства

Одним из главных недостатков аэрогрилей является их цена. Современные модели стоят от 20000 до 40000 рублей, что может быть слишком дорогим вложением, если вы планируете использовать устройство для приготовления только простых блюд, таких как картошка фри. В некоторых случаях альтернативы, например, традиционная фритюрница или даже духовка, могут справиться с этой задачей за меньшую цену. Если ваш приоритет — здоровое питание, есть более доступные и не менее эффективные устройства.

Место на кухне

Если у вас небольшая кухня, вам стоит подумать, где разместить аэрогриль. Модели большой вместимости занимают много места на столешнице, и для тех, кто готовит для всей семьи, это может стать проблемой. Множество приборов, ограниченная площадь — и вот вам головная боль. Еще один нюанс: кабель питания не всегда бывает длинным, и это может усложнить выбор оптимального места для устройства.

Уровень шума

Многие покупатели не задумываются о шуме, который могут создавать аэрогрили. За счет мощных вентиляторов, циркулирующих горячий воздух, некоторые модели работают довольно громко. В особенности это становится проблемой при длительном приготовлении пищи, когда постоянный шум нарушает спокойную атмосферу дома. Продавцы обычно не акцентируют на этом внимание, поэтому, перед покупкой, стоит ознакомиться с отзывами пользователей.

Качество приготовления

Мечта о хрустящей картошке фри, приготовленной без масла, может оказаться не такой уж и реальной. Особенно это касается бюджетных моделей. Некоторые устройства не обеспечивают ту самую хрустящую корочку, к которой мы привыкли при жарке в масле. К тому же, могут возникать проблемы с равномерным прогревом, что влияет не только на картошку фри, но и на другие продукты.

Риски для здоровья

Аэрогрили рекламируют как устройства, помогающие готовить более здоровую пищу с минимальным количеством масла. Однако, при высоких температурах, они могут способствовать образованию акриламида — вещества, которое может быть вредным для здоровья и даже повышать риск рака. Это важный момент, который стоит учитывать.

Уточнения

Аэрогри́ль или конвекционная печь (англ. Convection oven) — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен.



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