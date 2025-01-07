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OLED телевизор: ваший домашний центр мультимедиа

1:42
Недвижимость

Что если ваш OLED-телевизор может быть ещё умнее? LG расширяет возможности OLED-телевизоров модельного ряда 2022 года благодаря WebOS 24.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Новая версия стала ещё более функциональной и удобной, а прошивка 23.20.56-os добавила ряд новых возможностей.

Ключевые нововведения

  • Google Cast (встроенный Chromecast): Передавайте медиафайлы из телефона на телевизор без проводов.
  • Режим Dolby Vision Filmmaker: Теперь поддерживает Dolby Vision вместо ограничения SDR и HDR10.
  • Функция "Всегда готов": Экранные заставки (например, fireworks) включаются при бездействии.
  • Оптимизация интерфейса: Проще и интуитивнее, теперь еще удобнее для ежедневного использования.

Как получить обновление?

LG внедряет WebOS 24 поэтапно, чтобы избежать перегрузки серверов. Владельцы соответствующих моделей получают уведомления о доступности.

Те, кто не хочет ждать, могут скачать прошивку самостоятельно с сайта поддержки LG.

Перспективы

LG уже поделилась планами о дальнейшем развитии. В 2026 году для моделей 2022 года будет выпущен WebOS 25, а к 2027 году ожидается появление WebOS 26.

На ближайшей выставке CES 2025 LG представит дополнительную информацию о WebOS 25 и новых технологиях.

Уточнения

Органический светодиод (англ. organic light-emitting diode, сокр. OLED) — полупроводниковый прибор, изготовленный из органических соединений, эффективно излучающих свет при прохождении через них электрического тока.
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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