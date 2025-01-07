OLED телевизор: ваший домашний центр мультимедиа

Что если ваш OLED-телевизор может быть ещё умнее? LG расширяет возможности OLED-телевизоров модельного ряда 2022 года благодаря WebOS 24.
Новая версия стала ещё более функциональной и удобной, а прошивка 23.20.56-os добавила ряд новых возможностей.
LG внедряет WebOS 24 поэтапно, чтобы избежать перегрузки серверов. Владельцы соответствующих моделей получают уведомления о доступности.
Те, кто не хочет ждать, могут скачать прошивку самостоятельно с сайта поддержки LG.
LG уже поделилась планами о дальнейшем развитии. В 2026 году для моделей 2022 года будет выпущен WebOS 25, а к 2027 году ожидается появление WebOS 26.
На ближайшей выставке CES 2025 LG представит дополнительную информацию о WebOS 25 и новых технологиях.
Органический светодиод (англ. organic light-emitting diode, сокр. OLED) — полупроводниковый прибор, изготовленный из органических соединений, эффективно излучающих свет при прохождении через них электрического тока.
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Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.