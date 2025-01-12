Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без снега не страшно: как сохранить растения в зимний период
Зачем нужны красно-синие мигалки на столбах вдоль трасс
Фирменный салат с курицей и апельсином: удивите гостей новым вкусом
Почему российские продукты становятся трендом в Китае
Не только шоколад и конфеты: эти проодукты — главные враги зубов
Как сделать котлеты нежными? Узнайте секрет правильного фарша
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp
Илон Маск заявил об исчерпании данных для обучения ИИ

Как избавиться от конденсата на окнах: 6 простых методов

2:36
Недвижимость

Зимой и в сырую погоду окна часто покрываются конденсатом, что не только портит внешний вид, но и создаёт риск появления плесени. Справиться с этой проблемой можно с помощью простых и доступных средств.

Ручка пластикового окна
Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка пластикового окна

Эффективные способы борьбы с конденсатом

1. Мыло и глицерин

Один из самых простых методов — использовать хозяйственное мыло или смесь мыла с глицерином. Мыло создаёт тонкую защитную плёнку, а глицерин регулирует уровень влаги. Для приготовления раствора растворите кусочек мыла в тёплой воде, добавьте чайную ложку глицерина и мягкой тканью нанесите смесь на стекло.

2. Уксус

Разбавленный уксус — это не только способ предотвратить конденсат, но и дезинфекция поверхности. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях, протрите окна в местах, где чаще всего скапливается влага.

3. Спирт

Спиртосодержащие растворы, такие как водка или медицинский спирт, отлично справляются с влагой. Нанесите немного спирта на тряпку и обработайте углы и края окон. Благодаря быстрому испарению спирта стекла останутся сухими дольше.

4. Специальные анти-конденсатные составы

На рынке представлены средства с силиконовыми и полимерными компонентами, которые образуют невидимую плёнку. Они выпускаются в виде спреев или гелей, легко наносятся и обеспечивают долговременную защиту.

5. Повышение вентиляции

Часто проблема конденсата решается улучшением вентиляции. Регулярное проветривание помогает снизить влажность в помещении, а использование вытяжки в кухне и ванной комнате предотвращает образование избыточного пара.

6. Декоративные элементы

Растения, которые поглощают влагу, и специальные абсорбирующие материалы помогут улучшить микроклимат и дополнительно бороться с конденсатом.

Дополнительные меры

Для серьёзных случаев конденсата стоит рассмотреть установку двойных стеклопакетов или окон с низкоэмиссионным покрытием. Эти технологии уменьшают теплопотери и препятствуют образованию влаги.

Регулярность обработки

Любое средство требует периодического применения. Частота зависит от влажности, температуры и режима проветривания. В зимний период может потребоваться обработка каждые две недели.

Уточнения

Окно́ - проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Домашние животные
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома Аудио 
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Последние материалы
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Качаем спину и шею по 5 минут в день: лучшее упражнение на укрепление трапеции
Илон Маск заявил об исчерпании данных для обучения ИИ
Три кораблекрушения и один кот: невероятная судьба Сэма
Друзья Евгении Добровольской рассказали о последней встрече с актрисой
Ваши волосы теряют объём? Как понять, что происходит
Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу
Как добавить хлеб в фарш, чтобы котлеты стали нежными
Враг в вашем доме: как справиться с пылью и аллергенами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.