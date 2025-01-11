Восстановите антипригарное покрытие сковороды этим эффективным способом

Вот пошаговый алгоритм действий:
1. Подготовка ингредиентов:
- Возьмите глубокую ёмкость и влейте туда около 150 граммов столового уксуса.
- Добавьте стакан воды.
- Затем всыпьте две столовые ложки пищевой соды.
- Всё тщательно перемешайте до получения однородной массы.
2. Процесс восстановления покрытия:
- Полученный раствор аккуратно вылейте на повреждённую поверхность сковороды.
- Поставьте сковороду на огонь и дождитесь закипания смеси.
- После начала кипения подержите сковороду ещё 10 минут на огне.
3. Завершение процесса:
- По прошествии указанного времени слейте раствор в раковину.
- Дайте сковороде немного остыть, а затем помойте её обычным способом, используя воду и моющее средство. При мытье старайтесь не тереть поверхность слишком сильно.
4. Заключительный этап:
- Снова поставьте сковороду на плиту и разогрейте её в течение 30 секунд.
- Влейте немного растительного масла и дайте ему прогреться ещё пару минут.
- Промойте сковороду водой и дайте ей высохнуть.
После выполнения всех этих шагов антипригарное покрытие будет полностью восстановлено, и сковорода вновь станет пригодной для использования.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
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