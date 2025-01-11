Восстановите антипригарное покрытие сковороды этим эффективным способом

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вот пошаговый алгоритм действий:

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

1. Подготовка ингредиентов:

- Возьмите глубокую ёмкость и влейте туда около 150 граммов столового уксуса.

- Добавьте стакан воды.

- Затем всыпьте две столовые ложки пищевой соды.

- Всё тщательно перемешайте до получения однородной массы.

2. Процесс восстановления покрытия:

- Полученный раствор аккуратно вылейте на повреждённую поверхность сковороды.

- Поставьте сковороду на огонь и дождитесь закипания смеси.

- После начала кипения подержите сковороду ещё 10 минут на огне.

3. Завершение процесса:

- По прошествии указанного времени слейте раствор в раковину.

- Дайте сковороде немного остыть, а затем помойте её обычным способом, используя воду и моющее средство. При мытье старайтесь не тереть поверхность слишком сильно.

4. Заключительный этап:

- Снова поставьте сковороду на плиту и разогрейте её в течение 30 секунд.

- Влейте немного растительного масла и дайте ему прогреться ещё пару минут.

- Промойте сковороду водой и дайте ей высохнуть.

После выполнения всех этих шагов антипригарное покрытие будет полностью восстановлено, и сковорода вновь станет пригодной для использования.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.





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