Неприятного запаха в доме не будет, если использовать это простое средство

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Существует простое домашнее средство для устранения неприятных запахов в помещении — это обычный кухонный крахмал. Он эффективно поглощает любые нежелательные ароматы, будь то запахи из мусорного ведра, кошачьего туалета или закрытого шкафа с обувью. Вместо использования химических освежителей воздуха можно создать свой собственный натуральный освежитель.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Для приготовления средства понадобится всего одна столовая ложка крахмала — подойдет как картофельный, так и кукурузный. В миске смешайте крахмал с несколькими каплями любимого эфирного масла. Это могут быть цитрусовые ноты для бодрости, мятное масло для расслабления или лавандовое для создания уютной атмосферы. Затем оставьте смесь рядом с источником неприятного запаха.

Также можно поместить крахмал в небольшой тканевый мешочек, который удобно разместить возле источника зловония. Крахмал быстро впитывает в себя запахи и удерживает их внутри, а эфирное масло при этом наполняет пространство приятным ароматом.

Такое натуральное средство можно использовать, к примеру, у мусорного ведра, чтобы избавиться от специфического запаха.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.



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