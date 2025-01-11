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Неприятного запаха в доме не будет, если использовать это простое средство

1:16
Недвижимость

Существует простое домашнее средство для устранения неприятных запахов в помещении — это обычный кухонный крахмал. Он эффективно поглощает любые нежелательные ароматы, будь то запахи из мусорного ведра, кошачьего туалета или закрытого шкафа с обувью. Вместо использования химических освежителей воздуха можно создать свой собственный натуральный освежитель.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Для приготовления средства понадобится всего одна столовая ложка крахмала — подойдет как картофельный, так и кукурузный. В миске смешайте крахмал с несколькими каплями любимого эфирного масла. Это могут быть цитрусовые ноты для бодрости, мятное масло для расслабления или лавандовое для создания уютной атмосферы. Затем оставьте смесь рядом с источником неприятного запаха.

Также можно поместить крахмал в небольшой тканевый мешочек, который удобно разместить возле источника зловония. Крахмал быстро впитывает в себя запахи и удерживает их внутри, а эфирное масло при этом наполняет пространство приятным ароматом.

Такое натуральное средство можно использовать, к примеру, у мусорного ведра, чтобы избавиться от специфического запаха.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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