Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все хозяйки полностью перешли на современные средства для уборки кухни, и даже с посудомоечной машиной многие держат под рукой тюбик дешёвой зубной пасты. Это универсальное средство справляется с такими загрязнениями, которые посудомойка не всегда может победить.

Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зубная паста

Для чего нужна зубная паста на кухне

1. Медь и серебро

Медную утварь — кастрюли, турки, и другую кухонную посуду — проще всего начистить до блеска с помощью зубной пасты. Нанесите её на мягкую ткань, аккуратно потрите загрязнённые участки, а затем промойте тёплой водой. Этот же метод подойдёт и для столового серебра, требующего деликатного ухода.

2. Разделочные доски

Хотя паста не продезинфицирует поверхность, она отлично избавляет от неприятных запахов, таких как рыба или чеснок. Просто нанесите пасту на доску, потрите и смойте водой.

3. Пластиковые контейнеры

Устали бороться с жиром на пластиковых контейнерах? Зубная паста справится с этой задачей быстро и безопасно. Нанесите немного пасты на губку или щётку, протрите контейнер и смойте водой — никакой угрозы от агрессивных химикатов.

4. Кофейный и чайный налёт

Чашки с тёмными следами от кофе или чая можно легко вернуть к жизни с помощью зубной пасты. Нанесите небольшое количество на губку, потрите загрязнённые участки и промойте. Этот же способ подходит для очищения столешниц с засохшими кругами от чашек.

Зубная паста — простой, недорогой и безопасный способ поддерживать кухню в чистоте. Она идеально подходит для деликатной чистки и справляется даже с застарелыми загрязнениями.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.



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