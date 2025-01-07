Как избавиться от блох в квартире за 3 шага: простые советы

Блохи — не только раздражающие, но и опасные насекомые, которые могут нанести серьезный вред здоровью. Эти маленькие кровососущие существа переносят инфекции, такие как чума, туляремия и миксоматоз, а также яйца глистов. Как понять, что в доме завелись блохи, и что с этим делать? Давайте разберемся.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Блохи

Как понять, что в квартире блохи

Если у вас есть домашние питомцы, обратите внимание на их поведение. Чаще всего они начинают чесаться, выкусывать блох или ловить их зубами. У людей укусы блох также бывают. От других насекомых их легко отличить: блохи кусают в основном на ногах и в нижней части тела, так как живут рядом с полом.

Кроме того, можно заметить следы жизнедеятельности этих паразитов: черные точки на мебели или шерсти питомца, а также бело-коричневые личинки длиной 2-3 мм, которые можно увидеть на полу или в лежанках.

Чем опасны блохи

Сам укус блохи часто незаметен, но в ранке остаются микроскопические следы слюны, что может вызвать зуд и аллергическую реакцию. Однако самое страшное в этих насекомых — это их способность переносить опасные заболевания. Например, чуму, туляремию и эндемический блошиный тиф.

В особых случаях, блохи могут переносить яйца гельминтов, включая ленточных червей, что представляет риск для здоровья животных и человека.

Как избавиться от блох в квартире

Если вы заметили блох у питомца, первым делом следует начать лечение животного — использовать таблетки, шампуни, спреи или ошейники от блох. Но этого недостаточно: необходимо обработать и саму квартиру.

Народные средства

Для профилактики и отпугивания блох можно использовать пижму или эфирные масла цитрусовых, такие как апельсин, мандарин или лимон. Запах этих растений отпугивает насекомых. Однако, если блохи уже обосновались в вашем доме, народные средства не помогут — потребуется более мощное воздействие.

Температурная обработка

Влияние высоких и низких температур эффективно уничтожает блох, их личинок и яйца. При температуре 50°C все жизненные формы блох погибают, поэтому можно обработать ковры, лежанки и подушки феном или парогенератором. А вот морозы ниже -15°C также способствуют уничтожению паразитов. На холоде блохи не могут выжить, поэтому выносите ковры и матрацы на улицу на несколько часов.

Химические средства

Если народные методы и температура не помогли, можно использовать инсектициды — химические средства для борьбы с насекомыми. Наиболее эффективны пиретроиды — группа препаратов, которые безопасны для людей и животных при правильном применении. Они доступны в виде аэрозолей, суспензий или порошков и помогут избавиться от блох в квартире. Также существует ряд препаратов с циперметрином — активным веществом, уничтожающим большинство насекомых.

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera — др.-греч. σίφων — насос, ἄπτερον — бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.



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