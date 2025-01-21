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Ловушки ремонта: как не испортить квартиру перед продажей

4:02
Недвижимость

Планируете сделать ремонт перед продажей квартиры? Не торопитесь: некоторые изменения могут не только затруднить продажу, но и привести к штрафам или дополнительным расходам на исправление нарушений. Важно знать, что допустимо, а что запрещено с точки зрения закона, чтобы избежать проблем и сохранить привлекательность жилья на рынке.

Перепланировка квартиры
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Перепланировка квартиры

Основные ошибки при ремонте квартиры

Вынос отопительных приборов на балкон

  • Вынос батарей или подключение теплого пола к центральной системе отопления — серьёзное нарушение. Отопление — это общедомовое имущество, и любые изменения требуют согласования.

Как поступить: установите электрические конвекторы или автономные теплые полы. Это законно и не нарушает общедомовые нормы.

Объединение балконов с жилыми комнатами

  • Убирать стены и подоконные блоки между балконом и комнатой запрещено. Это может нарушить пожарные нормы и повлиять на устойчивость конструкции здания.

Возможное решение: оставьте перегородку или установите раздвижные двери.

Снос вентиляционных и сантехнических коробов

  • Эти элементы обеспечивают работу общедомовых систем. Их демонтаж может привести к неисправности коммуникаций в соседних квартирах.

Важно помнить: нельзя срезать короба, но допустимо декорировать их съёмными конструкциями.

Скрытие стояков отопления и канализации

  • Закрывать трубы гипсокартоном можно только с сохранением доступа для проверки и ремонта.

Совет: установите люки или дверцы, чтобы избежать переделок в будущем.

Присоединение приквартирного тамбура

  • Использовать приквартирный тамбур как часть жилой площади запрещено. Это нарушает пожарные нормы.

Помните: присоединение возможно только с согласия всех соседей и официального оформления.

Кладка плитки в жилых комнатах

  • Плитка в жилых помещениях ухудшает шумоизоляцию. Если под вашей квартирой находятся соседи, это может стать препятствием при продаже.

Альтернатива: используйте ламинат или паркет с шумоизоляционной подложкой.

Удаление порожков в ванной и санузле

  • Порожек предотвращает распространение воды при протечке. Его снос требует обязательного согласования и акта скрытых работ.

Рекомендация: установите порожек или гидробарьер, чтобы соответствовать нормам.

Что важно учитывать

Газифицированные квартиры

  • Нельзя объединять кухню с газовой плитой и жилыми комнатами без перегородки.
  • Газовые трубы должны быть доступны для осмотра.
  • Шланги для газа нельзя прокладывать под раковинами или в других скрытых местах.

Минимальные размеры помещений

  • Жилая комната: от 14 м².
  • Спальня: от 8 м², а для двоих — 10 м².

Нарушение этих норм может привести к отказу в регистрации перепланировки.

Почему это важно

Несогласованные изменения могут отпугнуть покупателей, особенно тех, кто планирует приобретение жилья в ипотеку. Банки часто отказывают в кредитовании квартир с незаконной перепланировкой. Даже если покупатель готов, процесс продажи может затянуться из-за необходимости узаконивания изменений.

Как избежать проблем

  • Согласуйте перепланировку перед началом работ.
  • Оставляйте доступ к инженерным системам.
  • Изучите строительные нормы для вашего региона.
  • При необходимости обратитесь за консультацией к архитектору или дизайнеру.

Заключение

Ремонт — это возможность повысить стоимость квартиры, но только при грамотном подходе. Не вносите изменений, которые нарушают нормы, и всегда консультируйтесь со специалистами. Такой подход сделает ваше жилье не только удобным, но и ликвидным на рынке недвижимости.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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