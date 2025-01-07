Не спешите выбрасывать одежду! Эти способы помогут вывести пятна

3:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда на вашей любимой одежде появляются пятна, не спешите паниковать! Часто самые эффективные средства для удаления загрязнений можно найти прямо у себя дома. Речь не только о специальных пятновыводителях, но и о простых народных методах. В этом материале собраны советы, которые помогут вам справиться с распространёнными пятнами с помощью доступных средств.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

Пятно от жира

Жир — одна из самых сложных загрязнений, особенно если оно успело впитаться в ткань. Чтобы быстро вывести свежее пятно, используйте соду, тальк, средство для мытья посуды или даже шампунь с ПАВ (поверхностно-активными веществами). Для застарелых загрязнений хорошо подойдут уксус, нашатырь или хозяйственное мыло. Нанесите средство на пятно, оставьте на 10 минут и постирайте.

Пятно от кофе или чая

Пятна от кофе и чая удаляются достаточно просто. Для свежих загрязнений достаточно 10 минут с обычным средством для мытья посуды — ПАВ поможет "выдавить" пятно. Для более старых загрязнений подойдут уксус с водой или сода. Просто нанесите смесь на пятно, оставьте на несколько минут и застирать.

Пятно от красного вина

Для свежего пятна от красного вина можно воспользоваться солью или содой. Эти вещества хорошо впитывают жидкость. После этого вещь следует просто постирать. Если пятно большое, сначала промокните его сухой салфеткой, а потом обработайте хозяйственным мылом.

Пятно от чернил

Чернила — проблема, с которой многие сталкиваются, но её можно решить. Простой способ — посыпать пятно мелкой солью или тальком. Также поможет ватный диск, пропитанный лимонным соком или нашатырным спиртом. Если пятно на шерсти или шелке, замочите ткань на 15 минут в кефире или простокваше, а затем постирайте.

Пятно от помады

Губная помада может быть настоящей головной болью, особенно если размазывается по ткани. Но есть несколько проверенных способов справиться с ней. Помаду можно удалить с помощью хозяйственного мыла или раствора спирта с водой. Для белых тканей хорошо подойдёт перекись водорода. Главное — не оставлять средство на ткани дольше 15 минут.

Пятно от пота

Для удаления старых пятен пота на белых тканях отлично подходят пятновыводители, такие как Ecologica или Lavel. В домашних условиях можно замочить ткань в растворе хозяйственного мыла, чтобы избавиться от загрязнения.

Пятно от сока или фруктов

Соки от ягод и фруктов, особенно свежие, легко вывести с помощью кипятка. Для застарелых пятен используйте лимонный сок, уксус или глицерин. Нанесите глицерин на ватный диск, оставьте на час и затем тщательно смойте.

Пятно от зеленки

Зеленка — частая проблема, но и с ней можно справиться. Используйте для удаления перекись водорода, нашатырь или водку. Просто нанесите средство на пятно с помощью ватного диска, оставьте на несколько минут и постирайте вещь.

Пятно от солнцезащитного крема

Если на одежде появилось пятно от солнцезащитного крема, замочите ткань в холодной воде без моющих средств. Горячая вода может только закрепить пятно, и тогда будет гораздо сложнее его удалить.

Не переживайте, если у вас нет под рукой специального пятновыводителя. Иногда самые простые народные средства оказываются эффективнее. Экспериментируйте с тем, что у вас есть под рукой, и ваша одежда будет как новая!

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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