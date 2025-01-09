Как очистить решётку плиты без химии: секрет хозяйки

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие хозяйки тщательно очищают поверхность кухонной плиты, но решётка зачастую остаётся без внимания. Между тем, это важный элемент, который также покрывается слоем жира и загрязнений. Если вы только заметили толстый липкий налёт на решётке, не стоит переживать. Очистить её проще, чем кажется, и для этого вовсе не обязательно использовать бытовую химию.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

Секрет чистоты решётки — натуральное средство

Справиться с загрязнениями на решётке поможет простой и доступный ингредиент — горчичный порошок. Добавив к нему сок лимона, вы получите эффективное натуральное средство, которое быстро вернёт решётке чистоту.

Для приготовления смеси используйте пропорции: две ложки горчичного порошка и одна ложка лимонного сока. Смешайте ингредиенты до получения массы, напоминающей по консистенции кашицу.

Как правильно очистить решётку

Нанесите получившуюся смесь на грязную поверхность решётки.

Оставьте средство на 30 минут, чтобы оно успело подействовать.

Протрите решётку кухонной губкой, уделяя внимание труднодоступным местам.

Смойте остатки средства водой и вытрите решётку насухо чистой тканью.

После такой простой процедуры решётка вашей плиты будет выглядеть как новая, а кухня станет ещё чище и уютнее.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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