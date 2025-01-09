Как очистить решётку плиты без химии: секрет хозяйки

Многие хозяйки тщательно очищают поверхность кухонной плиты, но решётка зачастую остаётся без внимания. Между тем, это важный элемент, который также покрывается слоем жира и загрязнений. Если вы только заметили толстый липкий налёт на решётке, не стоит переживать. Очистить её проще, чем кажется, и для этого вовсе не обязательно использовать бытовую химию.
Справиться с загрязнениями на решётке поможет простой и доступный ингредиент — горчичный порошок. Добавив к нему сок лимона, вы получите эффективное натуральное средство, которое быстро вернёт решётке чистоту.
Для приготовления смеси используйте пропорции: две ложки горчичного порошка и одна ложка лимонного сока. Смешайте ингредиенты до получения массы, напоминающей по консистенции кашицу.
После такой простой процедуры решётка вашей плиты будет выглядеть как новая, а кухня станет ещё чище и уютнее.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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