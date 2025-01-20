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Перепланировка ванной в 2025 году: 10 ключевых правил

3:06
Недвижимость

Маленькая ванная – это частый повод задуматься о перепланировке. Совмещение санузла, расширение пространства или перенос сантехники кажутся отличными решениями, но все эти изменения требуют соблюдения строительных норм. Какие изменения допустимы, а за какие можно получить штраф? Разбираемся вместе.

Ванная
Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ванная

Почему перепланировка требует согласований

Санузел – это зона с высокой влажностью и большим количеством коммуникаций. Любое вмешательство может повлиять на ваших соседей: от затоплений до появления неприятных запахов. Именно поэтому все изменения должны соответствовать строительным нормам и быть одобрены. Без этого вам грозят штрафы, сложности с продажей квартиры и необходимость вернуть всё на место.

Что делать запрещено

Расширение ванной за счёт жилых помещений

  • Санузел нельзя переносить на территорию кухни, спальни или гостиной. Но есть исключения: под вашей квартирой расположены нежилые помещения; соседи снизу уже узаконили подобное изменение.

Снос несущих стен

  • Несущие конструкции обеспечивают устойчивость здания. Их демонтаж или изменение требует экспертизы и согласования.

Удаление вентиляционных шахт и фановых труб

  • Эти системы важны для всего дома. Их нельзя убирать, но можно оформить декоративную отделку.

Что можно делать без проблем

Расширение за счёт нежилых помещений

  • Кладовки и коридоры – идеальные кандидаты для увеличения санузла.

Обязательные условия: полы нужно гидроизолировать; Уровень пола должен быть ниже уровня жилых комнат.

Перенос сантехники

  • Смещение раковины, ванны или душа в пределах санузла разрешено. Однако уклон труб должен обеспечивать нормальный сток воды.

Установка электрического полотенцесушителя

  • В отличие от водяного, электрический полотенцесушитель не требует согласований. Главное – подключить его через автомат и УЗО.

Особые случаи и советы

Совмещение ванной и туалета

  • Это популярный способ увеличить пространство. Перегородки между этими комнатами обычно ненесущие, поэтому их снос согласовать проще.

Замена ванны на душевую кабину

  • Такое решение удобно для небольших помещений. Важно учитывать вес новой сантехники, особенно в панельных домах.

Тёплый пол

  • Водяные тёплые полы запрещены в многоквартирных домах, но электрические можно устанавливать без согласований.

Размещение стиральной машины в коридоре или на кухне

  • Это допустимо и не требует дополнительного согласования.

Заключение

Перепланировка ванной комнаты – это возможность сделать жильё комфортным, но все изменения должны быть законными. Перед началом работ проконсультируйтесь с архитектором или дизайнером, чтобы избежать проблем и сделать проект максимально удобным.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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