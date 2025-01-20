8 бытовых привычек, от которых пора отказаться уже сегодня

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Домашние дела занимают огромное количество времени, но некоторые из них давно потеряли свою актуальность. Мы продолжаем выполнять их по привычке, хотя современные технологии и способы уборки позволяют облегчить себе жизнь. Вместо того чтобы тратить драгоценные часы на бессмысленные занятия, лучше сосредоточиться на более важных вещах. Вот 8 дел, от которых можно отказаться без сожалений.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Чистка швов между плитками

Чистка затирки — занятие, которое редко оправдывает усилия. Сколько бы вы ни терли швы, через пару недель они снова станут такими же, как были.

Совет: раз в год обновляйте швы герметиком, чтобы предотвратить загрязнение. Это надежный способ сохранить плитку чистой без изнурительных стараний.

Глажка полотенец и постельного белья

Хотя разглаженные простыни выглядят привлекательно, на это уходит слишком много времени. Постельное белье и так расправится после сна, а полотенца быстро мнутся после первого использования.

Совет: аккуратно складывайте вещи сразу после сушки. Это сохранит их вид опрятным и сэкономит ваше время.

Перекладывание продуктов в маленькие контейнеры

Перекладывать еду из кастрюль в контейнеры кажется логичным, но в итоге вы просто увеличиваете количество посуды, которую придется мыть.

Совет: используйте большие кастрюли для хранения еды, особенно если у вас вместительный холодильник.

Ручная сушка посуды

После мытья мы привычно вытираем посуду полотенцем, хотя это не всегда необходимо.

Совет: дайте посуде высохнуть самостоятельно. Так вы избежите разводов и ворсинок от полотенца.

Предварительное ополаскивание посуды перед загрузкой в посудомоечную машину

Современные посудомоечные машины справляются даже с грязной посудой. Предварительное ополаскивание тратит ваше время и воду.

Совет: просто удаляйте крупные кусочки еды, а остальное доверяйте машине.

Ежедневная чистка ванны

Каждый хочет, чтобы ванна оставалась чистой, но натирать ее каждый день не нужно.

Совет: ополаскивайте ванну после использования и удаляйте остатки мыла. Это позволит проводить генеральную уборку реже.

Мытье полов каждый день

Ежедневная влажная уборка может повредить деревянные и ламинированные покрытия.

Совет: подметайте полы ежедневно, а мыть их достаточно раз в неделю или по мере необходимости.

Чистка плиты после каждого использования

Плита пачкается во время готовки, но ее необязательно натирать до блеска каждый раз.

Совет: просто протирайте плиту влажной тряпкой сразу после использования, чтобы избежать сложных загрязнений.

Многие из этих дел кажутся обязательными, но на самом деле они лишь занимают ваше время. Современные методы уборки и рациональный подход помогут вам сократить ненужные задачи, освободив время для действительно важных вещей, например, общения с семьей.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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