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8 бытовых привычек, от которых пора отказаться уже сегодня

3:10
Недвижимость

Домашние дела занимают огромное количество времени, но некоторые из них давно потеряли свою актуальность. Мы продолжаем выполнять их по привычке, хотя современные технологии и способы уборки позволяют облегчить себе жизнь. Вместо того чтобы тратить драгоценные часы на бессмысленные занятия, лучше сосредоточиться на более важных вещах. Вот 8 дел, от которых можно отказаться без сожалений.

Мужчина занимается профессиональной уборкой дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Чистка швов между плитками

  • Чистка затирки — занятие, которое редко оправдывает усилия. Сколько бы вы ни терли швы, через пару недель они снова станут такими же, как были.

Совет: раз в год обновляйте швы герметиком, чтобы предотвратить загрязнение. Это надежный способ сохранить плитку чистой без изнурительных стараний.

Глажка полотенец и постельного белья

  • Хотя разглаженные простыни выглядят привлекательно, на это уходит слишком много времени. Постельное белье и так расправится после сна, а полотенца быстро мнутся после первого использования.

Совет: аккуратно складывайте вещи сразу после сушки. Это сохранит их вид опрятным и сэкономит ваше время.

Перекладывание продуктов в маленькие контейнеры

  • Перекладывать еду из кастрюль в контейнеры кажется логичным, но в итоге вы просто увеличиваете количество посуды, которую придется мыть.

Совет: используйте большие кастрюли для хранения еды, особенно если у вас вместительный холодильник.

Ручная сушка посуды

  • После мытья мы привычно вытираем посуду полотенцем, хотя это не всегда необходимо.

Совет: дайте посуде высохнуть самостоятельно. Так вы избежите разводов и ворсинок от полотенца.

Предварительное ополаскивание посуды перед загрузкой в посудомоечную машину

  • Современные посудомоечные машины справляются даже с грязной посудой. Предварительное ополаскивание тратит ваше время и воду.

Совет: просто удаляйте крупные кусочки еды, а остальное доверяйте машине.

Ежедневная чистка ванны

  • Каждый хочет, чтобы ванна оставалась чистой, но натирать ее каждый день не нужно.

Совет: ополаскивайте ванну после использования и удаляйте остатки мыла. Это позволит проводить генеральную уборку реже.

Мытье полов каждый день

  • Ежедневная влажная уборка может повредить деревянные и ламинированные покрытия.

Совет: подметайте полы ежедневно, а мыть их достаточно раз в неделю или по мере необходимости.

Чистка плиты после каждого использования

  • Плита пачкается во время готовки, но ее необязательно натирать до блеска каждый раз.

Совет: просто протирайте плиту влажной тряпкой сразу после использования, чтобы избежать сложных загрязнений.

Многие из этих дел кажутся обязательными, но на самом деле они лишь занимают ваше время. Современные методы уборки и рациональный подход помогут вам сократить ненужные задачи, освободив время для действительно важных вещей, например, общения с семьей.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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