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Как избавиться от запаха в холодильнике: проверенные методы

2:49
Недвижимость

Неприятный запах в холодильнике — проблема, с которой может столкнуться каждый. Источниками могут быть испорченные продукты, остатки пищи или даже плесень. К счастью, избавиться от «ароматов» проще, чем кажется. Для этого подойдут как проверенные советские методы, так и современные средства

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Шаг первый: найди источник

Перед тем как приступать к устранению запаха, очистите холодильник. Выньте все продукты, разморозьте агрегат (если в нем нет функции No Frost) и тщательно промойте полки, резиновые уплотнители и дренажное отверстие. Если запах остается, пора подключить «тяжелую артиллерию».

Сода: универсальный помощник

Сода отлично справляется с неприятными запахами благодаря способности связывать молекулы летучих соединений. Просто поставьте мисочку с содой на полку холодильника. Она начнет действовать почти сразу, устраняя затхлость или запах рыбы. Меняйте соду раз в неделю, чтобы поддерживать свежесть.

Народные средства

Если сода закончилась, используйте другие домашние средства:

  • Репчатый лук: эфиры лука нейтрализуют запахи. Положите в холодильник половинку луковицы.
  • Рис, соль или сахар: эти продукты тоже впитывают запахи, но менять их нужно раз в месяц.
  • Чайные пакетики: их можно использовать как поглотители на неделю.
  • Кофейные зерна и цитрусовые корки: они одновременно устраняют запахи и создают приятный аромат.
  • Активированный уголь: измельчите 20 таблеток и оставьте на блюдце в холодильнике.

Если запах не уходит

Иногда одной уборки недостаточно. Попробуйте помыть холодильник раствором уксуса, который убивает бактерии, или содой, чтобы устранить запахи. Для сложных случаев, когда запах въелся в пластик, используйте нашатырный спирт. Однако работайте с ним осторожно: наденьте перчатки, маску и обеспечьте вентиляцию помещения.

Современные решения

Для борьбы с запахами существуют специальные контейнеры с гелевыми наполнителями. Если их нет, используйте силикагелевый кошачий наполнитель — он также эффективно впитывает запахи.
Бактерицидная лампа, озонатор или отпариватель помогут устранить запахи и предотвратить их появление.

Профилактика

  • Протирайте полки и убирайте пролитые жидкости сразу.
  • Храните продукты в контейнерах с крышками.
  • Регулярно проверяйте сроки годности продуктов.
  • Перед длительным отсутствием освободите холодильник, чтобы избежать неприятных сюрпризов в случае отключения электричества.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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