Как избавиться от запаха в холодильнике: проверенные методы

Неприятный запах в холодильнике — проблема, с которой может столкнуться каждый. Источниками могут быть испорченные продукты, остатки пищи или даже плесень. К счастью, избавиться от «ароматов» проще, чем кажется. Для этого подойдут как проверенные советские методы, так и современные средства
Перед тем как приступать к устранению запаха, очистите холодильник. Выньте все продукты, разморозьте агрегат (если в нем нет функции No Frost) и тщательно промойте полки, резиновые уплотнители и дренажное отверстие. Если запах остается, пора подключить «тяжелую артиллерию».
Сода отлично справляется с неприятными запахами благодаря способности связывать молекулы летучих соединений. Просто поставьте мисочку с содой на полку холодильника. Она начнет действовать почти сразу, устраняя затхлость или запах рыбы. Меняйте соду раз в неделю, чтобы поддерживать свежесть.
Если сода закончилась, используйте другие домашние средства:
Иногда одной уборки недостаточно. Попробуйте помыть холодильник раствором уксуса, который убивает бактерии, или содой, чтобы устранить запахи. Для сложных случаев, когда запах въелся в пластик, используйте нашатырный спирт. Однако работайте с ним осторожно: наденьте перчатки, маску и обеспечьте вентиляцию помещения.
Для борьбы с запахами существуют специальные контейнеры с гелевыми наполнителями. Если их нет, используйте силикагелевый кошачий наполнитель — он также эффективно впитывает запахи.
Бактерицидная лампа, озонатор или отпариватель помогут устранить запахи и предотвратить их появление.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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