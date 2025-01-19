Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Окно между ванной и кухней — деталь, о которой спорят до сих пор. Его называют и средством для экономии света, и техническим проемом, и даже эвакуационным выходом (правда, пролезть через него может разве что очень стройный человек). Тем не менее многие просто избавляются от окна, не задумываясь о его возможностях. А мы предлагаем шесть стильных идей, как обыграть этот элемент интерьера.

Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com Ванная

Ниша для хранения

Преобразите проем в удобную нишу. Подберите декор, соответствующий стилю ванной комнаты: установите раздвижные дверцы, используйте пространство для хранения косметики, полотенец или других мелочей. Добавьте элементы декора, такие как статуэтки или цветы, чтобы ниша выглядела гармонично.

Витражное окно

Витражи всегда ассоциировались с уютом и достатком. Современные технологии позволяют создавать витражи с уникальными узорами, которые добавят изысканности вашему интерьеру. Это может стать стильным акцентом ванной комнаты.

Матовое стекло

Белое матовое стекло — идеальный вариант для тех, кто ценит сдержанную эстетику. Оно пропускает мягкий свет, обеспечивая приватность, и отлично вписывается практически в любой стиль.

Вертикальное окно

Если в кухне установлены высокие шкафы, окно можно сделать вертикальным, чтобы гармонично вписать его в общий дизайн. Такой подход смотрится современно и не занимает лишнего места.

Круглое окно

Круглое окно или его имитация привнесут в интерьер морские нотки. Такой дизайн смягчает строгие линии и добавляет уют, а еще это очень необычно и стильно.

Раздвижные дверцы

Если семья не нуждается в строгой изоляции ванной комнаты, замените окно раздвижными дверцами. Они могут открываться внутрь или наружу, в зависимости от расположения мебели.

А если окно не нужно

Самый частый выбор — просто убрать окно. Но прежде чем делать это, задумайтесь: возможно, одна из предложенных идей вдохновит вас на интересное решение.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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