Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром отмены курения: как пережить трудный период
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам
Почему собаки валяются в грязи и падали: инстинкты или проблемы
В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире
Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?
Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю

Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому

2:14
Недвижимость

Окно между ванной и кухней — деталь, о которой спорят до сих пор. Его называют и средством для экономии света, и техническим проемом, и даже эвакуационным выходом (правда, пролезть через него может разве что очень стройный человек). Тем не менее многие просто избавляются от окна, не задумываясь о его возможностях. А мы предлагаем шесть стильных идей, как обыграть этот элемент интерьера.

Ванная
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Ванная

Ниша для хранения

Преобразите проем в удобную нишу. Подберите декор, соответствующий стилю ванной комнаты: установите раздвижные дверцы, используйте пространство для хранения косметики, полотенец или других мелочей. Добавьте элементы декора, такие как статуэтки или цветы, чтобы ниша выглядела гармонично.

Витражное окно

Витражи всегда ассоциировались с уютом и достатком. Современные технологии позволяют создавать витражи с уникальными узорами, которые добавят изысканности вашему интерьеру. Это может стать стильным акцентом ванной комнаты.

Матовое стекло

Белое матовое стекло — идеальный вариант для тех, кто ценит сдержанную эстетику. Оно пропускает мягкий свет, обеспечивая приватность, и отлично вписывается практически в любой стиль.

Вертикальное окно

Если в кухне установлены высокие шкафы, окно можно сделать вертикальным, чтобы гармонично вписать его в общий дизайн. Такой подход смотрится современно и не занимает лишнего места.

Круглое окно

Круглое окно или его имитация привнесут в интерьер морские нотки. Такой дизайн смягчает строгие линии и добавляет уют, а еще это очень необычно и стильно.

Раздвижные дверцы

Если семья не нуждается в строгой изоляции ванной комнаты, замените окно раздвижными дверцами. Они могут открываться внутрь или наружу, в зависимости от расположения мебели.

А если окно не нужно

Самый частый выбор — просто убрать окно. Но прежде чем делать это, задумайтесь: возможно, одна из предложенных идей вдохновит вас на интересное решение.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Садоводство, цветоводство
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Последние материалы
Синдром отмены курения: как пережить трудный период
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам
Почему собаки валяются в грязи и падали: инстинкты или проблемы
В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире
Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?
Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.