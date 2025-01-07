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Ипотечные предпочтения: какая программа была самой востребованной и самой непопулярной в 2024 году

1:38
Недвижимость

В 2024 году наибольшим спросом среди ипотечных программ пользовалась семейная ипотека, а наименьшим — дальневосточная.

Переезд
Фото: flickr.com by Tim Patterson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Переезд

Согласно информации от Альфа-Банка, семейная ипотека лидировала с долей в 36,17%, за ней следовала стандартная программа с долей в 30,84%, а дальневосточная ипотека оказалась наименее востребованной — всего 2,58%. ВТБ прогнозирует, что в 2024 году около 46% всех ипотечных выдач придется на семейную ипотеку, при этом доля дальневосточной ипотеки будет минимальной из-за её ограниченности по территориальному признаку.

Абсолют Банк отметил, что в 2024 году семейная ипотека заняла около 60% всех выдач, в то время как другие льготные программы уступили ей из-за завершения льготной ипотеки в середине года и исчерпания лимитов по программе ИТ-ипотеки. Высокие процентные ставки стали основным препятствием для ипотечного кредитования по рыночным программам.

ПСБ сообщил, что в их банке семейная ипотека составила 60% всех выдач, а программы рефинансирования оказались наименее популярными. Новикомбанк отметил, что ИТ-ипотека стала самой невостребованной ипотечной программой в их банке. Такие данные обнародовали РИА Новости на основе опроса кредитных организаций.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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